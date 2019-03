La crescita dell’Italia è uguale a quella dello Zimbabwe

ilfoglio

(Di venerdì 8 marzo 2019) Roma. Il governo gialloverde sta avendo per l’Italia impatti analoghi a quelli di una guerra civile o di un regime alla Mugabe o alla Maduro. Non è un’accusa polemica o una profezia distopica, ma il mero dato che si ricava dalle previsioni Onu sullamondiale per il 2019. Il governo italiano

alexbarbera : Draghi: l’Italia è uno dei fattori che sta pesando sulla scarsa crescita dell’area euro #bce #ecb @LaStampa - GruppoFICamera : Meglio la #crisidigoverno che la crisi dell'Italia. Scelte dirimenti per lo sviluppo e la crescita del Paese non p… - renatobrunetta : Confermata La Recessione Tecnica, Italia Fanalino Di Coda Dell’Europa Per Crescita #ISTAT @MilanoPost -