La Confessione | Valeria Marini | “Per chi ho votato? Salvini” Gomez | “Giusto bloccare dei

(Di venerdì 8 marzo 2019) “Matteo Salvini? Uno che lavora davvero per il bene dell’Italia”., ospite de “La” venerdì 8 marzo alle 22.45 su Nove, non nasconde al conduttore Peterla sua passione per il ministro dell’Interno: “Mi piace perché è una persona molto diretta, molto concreta, non si fa intimorire, non si ferma davanti alle difficoltà ed è una persona che veramente lavora per poter migliorare la situazione”. Il giornalista ribatte con una domanda sul caso Diciotti. “Secondo lei è giusto tenere dei minorenni su una nave senza farli scendere?”. “No, non è giusto – ragiona l’attrice – ma era anche giusto dare un segnale che non si può continuare ad andare avanti così. Il problema va risolto alla partenza. Non si deve permettere che partano queste navi”.“La” (12 episodi per 30’) è prodotto da Loft Produzioni per ...

