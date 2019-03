La capsula Crew Dragon pronta a rientrare a Terra

Grande successo per la capsula Crew Dragon SpaceX : splashdown al largo della Florda : La capsula Crew Dragon SpaceX, costruita per la NASA, è rientrata con ammaraggio al largo della Florida, dopo essere stata attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale per 5 giorni. successo dunque anche per la fase finale, la più pericolosa, di questa missione di test. SpaceX è riuscita a dimostrare che il primo veicolo spaziale Usa dopo lo Shuttle (in servizio dal 1981 al 2011 ma con due gravi incidenti costati la vita a 14 astronauti) è ...

Spazio : oggi il rientro della capsula Crew Dragon SpaceX - splashdown nell’oceano : E’ in programma oggi, 8 marzo, il rientro della capsula Crew Dragon SpaceX: si sgancerà dalla Stazione Spaziale alle 08:31 e cinque ore dopo lascerà l’orbita terrestre per rientrare in atmosfera, testando pesantemente il suo scudo termico. Lo splashdown è atteso al largo della Florida alle 14:45. “Direi che il rientro ipersonico è probabilmente la mia più grande preoccupazione“, aveva dichiarato la settimana scorsa Elon ...

Stazione Spaziale : la capsula Crew Dragon SpaceX agganciata alla ISS fino all’8 marzo : SpaceX ce l’ha fatta. Per la prima volta una capsula privata progettata per il trasporto di astronauti ha agganciato la Stazione Spaziale. Il docking della Crew Dragon con la Iss è avvenuto il 3 marzo alle 11:50, ora italiana. La manovra di rendez-vous – ricorda Global Science – è stata del tutto automatica e non ha avuto bisogno del braccio robotico che solitamente cattura le altre navette cargo. Ora la capsula resterà agganciata ...

Un video ci porta dentro Crew Dragon - la capsula per equipaggi di SpaceX : Partita da Cape Canaveral, in Florida, lo scorso sabato, la capsula Crew Dragon si è agganciata ieri con successo alla Stazione spaziale internazionale per il rifornimento di materiali per gli astronauti in missione. Tutto è andato liscio e tra non molto il veicolo di SpaceX potrebbe assumere il vero compito per il quale è stato sviluppato: trasportare gli equipaggi, in sostituzione della Soyuz e – facendo un salto indietro nel tempo – dello ...

Crew Dragon - riparte la corsa alla Luna : la capsula di SpaceX ha agganciato la Iss : Sì, abbiamo anche i cinesi con la Shen Zou, ma quello resta per ora un mondo a parte anche se la stessa Samantha Cristoforetti potrebbe un giorno farne parte. Fatto sta che in luglio Luca Parmitano, ...

capsula Crew Dragon di Space X agganciata alla Stazione Spaziale : La Capsula Crew Dragon della Space X si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale. La lunga manovra e’ avvenuta in modo autonomo e il suo successo è un passo decisivo verso la capacità della Nasa di tornare a fare volare degli astronauti. L’aggancio segna il pieno successo del primo volo di prova senza equipaggio di questa missione, chiamata Demo-1, che rientra nel programma dei voli commerciali della Nasa. L'articolo ...

Spazio : la capsula Crew Dragon di Space X in arrivo alla Stazione Spaziale : La capsula Crew Dragon della Space X in dirittura d’arrivo verso la Stazione Spaziale Internazionale. A partire dalle 9.30 italiane e’ prevista la manovra che alle 12.00 la portera’ ad agganciarsi in modo autonomo alla Stazione orbitale. La capsula non avrà cioè bisogno dell’aiuto del braccio robotico, come accade per le navette Dragon della SpaceX utilizzate come cargo. Il momento dell’aggancio segnera’ il ...

Lanciata la capsula Crew Dragon è storia : Il lancio del falcon 9 con la capsula della Crew Dragon è stato un successo incredibile. Gli stadi si sono sepratai in maniera perfetta e il razzo è rientrato sulla propria piattaforma di atterraggio. Una grande innovazione negli anni sulla conservazione dei mezzi di lancio. Il lancio è un test fatto per trasportare una capsula verso la ISS(stazione spaziale internazionale) trasporto che riusciva solo in casa russa. Particolare di questa ...