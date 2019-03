La bottiglia per vino piatta e sostenibile che riduce gli sprechi di spazio

bottiglia incendiaria per sindaco : ANSA, - CUTRO, CROTONE,, 2 MAR - Intimidazione ai danni del sindaco di Roccabernarda, Nicola Bilotta, eletto nel 2017 con la lista civica "RoccaNova": persone non identificate hanno lasciato una ...

Una poesia d'amore in bottiglia nel mare delle Cinque Terre - la Polizia chiede aiuto per trovare la destinataria : L'annuncio sulla pagina Facebook di 'agente Lisa', che nel giorno di San Valentino si colora di romanticismo

Viareggio - poliziotto 28enne colpito a bottigliate : grave ma non in pericolo di vita : Poteva avere conseguenze ancora più gravi quanto accaduto ieri sera nella pineta di Viareggio (Lucca), nota località turistica della Versilia, dove un giovane poliziotto di 28 anni (le cui generalità non sono state rese note), in servizio presso il locale commissariato, è stato colpito a colpi di bottiglia probabilmente da un ragazzo di origine nordafricana, almeno così si apprende dalla stampa locale e nazionale. Secondo quanto riferito da ...