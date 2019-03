La borsa americana soffre per il dato sulla disoccupazione

In rosso la borsa americana. Preoccupa la debolezza dei consumi : Sessione negativa per Wall Street , dopo il tonfo delle vendite al dettaglio a dicembre , il maggior calo dal 2009. I timori di un rallentamento dell'economia globale si stanno facendo più pressanti, agitando i mercati finanziari. L'indice Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,78% mentre l' S&P-500 retrocede a 2.735,03 punti. Poco sotto la ...

Partenza poco mossa per la borsa americana : Stabile Wall Street in avvio di seduta mentre Donald Trump decide di rinviare il discorso sullo stato dell'Unione a dopo la fine dello shutdown . L'indice Dow Jones viaggia sui livelli precedenti a 24.

La borsa americana accenna un sorriso in avvio : Partenza timidamente positiva per Wall Street mentre prosegue lo shutdown , diventando il più lungo della storia. Dal fronte macro sono usciti i prezzi alla produzione di dicembre, risultando in calo ...

Alla deriva la borsa americana : Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa del 2,62%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per lo S&P-500 , che retrocede a 2.454,69 punti, ritracciando del 2,20%. In ...