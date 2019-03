Krasnoyarsk 2019 | Italia argento nel gigante con Alberto Blengini

Universiadi Invernali 2019 - domani il via a Krasnoyarsk : dodici gli atleti della Fisg convocati : dodici atleti tricolori convocati per la rassegna al via domani a Krasnoyarsk. Tre le discipline rappresentate: short track, curling e pattinaggio di figura Prenderanno il via domani a Krasnoyarsk, in Russia, le Universiadi Invernali 2019. Nella città siberiana dieci giorni di gare fino al 12 marzo per una rassegna internazionale riservata agli atleti iscritti agli atenei di tutto il mondo con, in previsione, circa 3000 ...