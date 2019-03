Juventus-Udinese | diretta streaming | formazioni e cronaca in tempo reale – LIVE 4-1

Juventus-Udinese 4-0 La Diretta Poker di Matuidi : Juventus ed Udinese aprono questa sera a Torino il programma della 27esima giornata di Serie A: con la testa forse già all'Atletico Madrid vanno in campo Cristiano Ronaldo e compagni, che hanno 16 ...

Juventus-Udinese : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale – LIVE (4-0) : Juventus-Udinese: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale – LIVE (4-0) 72′ Cambio Juve: esce proprio Matuidi, entra la Joya Dybala. 71′ GOOOOL JUVEEEE! MATUIDI! CROSS DI SPINAZZOLA DALLA DESTRA, MATUIDI COLPISCE DI TESTA E INSACCA LA PALLA IN RETE. POKER JUVE! 70′ Cross di Bernardeschi da calcio d’angolo, Caceres colpisce di testa ma non centra la porta. 67′ GOOOOL JUVEEEEE! EMRE ...

Juventus-Udinese - Kean stratosferico : i VIDEO della fantastica doppietta del 19enne azzurro : Kean mostruoso allo Stadium: le due reti segnate dal 19enne italiano nel primo tempo di Juventus-Udinese E’ Moise Kean il protagonista indiscusso del primo tempo dell’anticipo della 27ª giornata di Serie A tra Juventus e Udinese. Il 19enne attaccante bianconero e azzurro ha portato in vantaggio la Juventus con una prima rete all’11’ ed un fantastico raddoppio al 39′. Due reti mozzafiato che hanno fatto tremare ...

Infortunio Barzagli - difensore sostituito in Juventus-Udinese : i dettagli : Infortunio Barzagli – Giungono altre brutte notizie oggi per il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in vista della sfida di martedì contro l’Atletico Madrid, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri infatti, dopo aver perso il terzino Mattia De Sciglio nella rifinitura di questa mattina a causa di […] L'articolo Infortunio Barzagli, difensore sostituito in ...

Juventus-Udinese : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale – LIVE (2-0) : Juventus-Udinese: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale – LIVE (2-0) 39′ Kean recupera palla e avanza dalla sinistra, esegue un doppio passo e poi gol di punta, gran bella giocata! 2-0 Juve. 39′ GOOOOL JUVEEE! ANCORA KEAAAAAAN! 34′ Batte Bernadeschi, Alex Sandro colpisce di testa ma la palla finisce altissima. 33′ De Paul commette fallo su Bernardeschi, punizione da posizione ...

