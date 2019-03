Juve | test Udinese prima della Champions | Kean al posto di CR7

Juve - punizioni e centrocampo di nuovo ok. Ma con l'Atletico servono corsa - testa e gol : Di ritorno da Napoli con l'ottavo scudetto ben incartato in valigia, la Juve può concentrare ogni pensiero, ogni grammo di energia, sul ritorno di Champions. Sfumato dalla vista il sorriso bonario di ...

Fantacalcio 26ª giornata : Juve sempre più in testa - il Milan agguanta il terzo posto - delusione Roma : Si è conclusa la 26ª giornata di Serie A . L'Inter perde in casa del Cagliari, la Juventus vince al San Paolo allungando ancora sui partenopei. Apertissime le sfide per il terzo e per il quarto ...

Ricavi da sponsor - testa a testa tra Juve e Inter : E’ testa a testa tra Juventus e Inter in termini di Ricavi da sponsorizzazione nel primo semestre dell’esercizio 2018-2019. In base ai dati riportati nella semestrale del club bianconero (clicca qui per i dettagli) e in quella di Inter Media and Communication, la controllata del club nerazzurro in cui confluiscono i proventi da sponsorizzazione (clicca […] L'articolo Ricavi da sponsor, testa a testa tra Juve e Inter è stato ...

Il Pastificio Granoro sceglie la Juventina Bonansea come testimonial : Pastificio Granoro Bonansea testimonial. Il calcio femminile attira sempre di più e non è un caso che ci siano aziende disposte a puntare calciatrici importanti nelle vesti di testimonial. E’ il caso del Pastificio Granoro, una tra le più importanti realtà produttive italiane nel settore della pasta secca di semola di grano duro, prodotta in […] L'articolo Il Pastificio Granoro sceglie la juventina Bonansea come testimonial è stato ...

“Napoli-Juventus - 20mila biglietti venduti. Contestazione a De Laurentiis” : Venduti anche i mini-abbonamenti Dopo la prima giornata di vendita d biglietti per Napoli-Juventus, le notizie sono di corsa ai botteghini. Per la Gazzetta sono quasi esauriti i tagliandi di Distinti e Curva B. Sia quelli singoli che i mini-abbonamenti che comprendono anche la sfida del 7 marzo di Europa League contro il Salisburgo. Il Mattino scrive di 20mila biglietti venduti e anche di una Contestazione delle curve ad Aurelio De ...

Allegri : 'Troppe scorie dopo Atletico-Juve. Napoli? Lo scontro diretto ci servirà come test per la Champions' : L'allenatore della Juventus , Massimiliano Allegri, ha parlato a Sky Sport per commentare la vittoria per 1-0 ottenuta contro il Bologna. IL POST-CHAMPIONS - 'E' normale che ci fosse qualche scoria, anzi più di qualche scoria, dopo la partita di mercoledì con l'...

Napoli-Juventus - clamorosa protesta dei tifosi azzurri contro i bianconeri : NAPOLI JUVENTUS, sarà protesta azzurra? – Ricordate la suggestiva coreografia di qualche anno fa, all’ingresso delle squadre in campo, del Vesuvio in eruzione prima di un Napoli-Juventus di campionato? O le curve ribollenti di tifo e passione in occasione di ogni match casalingo contro i bianconeri? Ebbene, tutto questo potrebbe (usiamo d’obbligo in condizionale) non […] L'articolo Napoli-Juventus, clamorosa protesta dei tifosi ...

“Napoli Juventus stadio vuoto” - la protesta corre sul web : “Napoli-Juventus stadio vuoto”. È un movimento di protesta per ora strisciante, che ha fatto capolino su facebook. Stavolta, però, non sarebbe una protesta nei confronti di Aurelio De Laurentiis bensì nei confronti del sistema calcio e ovviamente della Juventus. Una larghissima fetta dei tifosi del Napoli non ha mai digerito l’arbitraggio di Inter-Juventus dello scorso anno e considera quello il momento in cui si è creata una frattura ...

Liga - l’Atletico Madrid vince col minimo sforzo : adesso testa alla Juventus : Liga, l’Atletico Madrid ha vinto senza impressionare particolarmente: 1-0 per i colchoneros con rete di Griezmann contro il Rayo Vallecano Vittoria in Liga per l’Atletico Madrid, euro-rivale mercoledì prossimo della Juventus negli ottavi di finale di Champions League. La squadra del ‘Cholo’ Simeone ha battuto 1-0 il Rayo Vallecano nel derby di Madrid valido per la 24esima giornata della Liga spagnola. A regalare i 3 ...

Juventus - la ricetta di Allegri per Madrid : ''Concentrazione e testa leggera'' : TORINO - 'Concentrazione e testa leggera'. Per Allegri le chiavi della vittoria con il Frosinone , la ventunesima in campionato che è valsa il momentaneo +14 in classifica sul Napoli, sono semplici ...

Juventus-Frosinone - Allegri : 'Felice per Dybala. Testa all'Atletico - dovremo fare gol' : +14 provvisorio sul Napoli secondo: la Juventus prepara nel modo migliore la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. 3-0 contro il Frosinone, in gol Dybala, Bonucci e il solito Cristiano ...

La Juventus non sbaglia contro il Frosinone : netto 3-0 e testa al match di Champions contro l’Atletico [FOTO] : 1/31 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Juve - test atletici alla Continassa : TORINO - La Juventus ha continuato oggi la preparazione in vista della gara di domenica quando, alle 18, affronterà al Mapei Stadium di Reggio Emilia il Sassuolo . Stamattina i calciatori allenati da ...

Inter e Juve - una stella a testa dal Real Madrid : Inter e Juve, è lotta a due per Modric . Come riporta Rai Sport , però, in vantaggio ci sono i nerazzurri, visti i discorsi già avviati la scorsa stagione. I bianconeri, invece, sono in pole per la corsa a Marcelo .