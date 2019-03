Jessica Immobile incinta fa ginnastica | insulti sui social Lei replica | «Così siamo

Immobile esulta con il gesto del pancione : "Jessica è di nuovo incinta" : Ciro Immobile e Jessica Melena sono una delle coppie 'sportive' più amate dagli affezionati di gossip e dei social. Lei, infatti, ha saputo farsi conoscere dal pubblico televisivo grazie al programma ...

La famiglia Immobile si allarga - Jessica Melena lascia Ciro senza parole : svelato il sesso del bebè [VIDEO] : Un palloncino grande nero ripieno di piccoli palloncini colorati: azzurri o rosa? Ecco come Jessica Melena ha svelato al marito Ciro Immobile il sesso del terzo bebè in arrivo Una domenica come quella di ieri Ciro Immobile non la dimenticherà mai: l’attaccante della Lazio ha segnato, ieri sera, nel Derby della Capitale, contro la Roma, aiutando il suo team a portare a casa un’importantissima vittoria. Ma è quanto accaduto ...

Immobile - pre-derby tra amore e... PlayStation : Jessica lo bacia ma lui continua a giocare : A Roma è, da sempre, la sfida dell'anno, 180 minuti che rappresentano un campionato a parte rispetto alle altre 36 partite. Lo stadio Olimpico sarà teatro di un derby che non vale soltanto il primato ...

Lazio-Juve - Jessica Immobile e Georgina Rodriguez : "Ma wags a chi?" : E poi le loro dediche social, quelle non lasciano spazio a dubbi: "Faccio fatica a spiegare al mondo quanto ti amo", scrive il bomber sul suo Instagram. Ma lei replica messaggio dopo messaggio: "Non ...

Immobile e Jessica - quanto amore alle Maldive! Il calciatore e la sexy moglie si “strapazzano” di baci [VIDEO] : baci, baci ed ancora baci per Ciro Immobile e Jessica Melena alle Maldive: il calciatore della Lazio e la moglie sempre più innamorati Ciro Immobile e la sua famiglia sono volati alle Maldive, dove hanno trascorso il Capodanno. Il calciatore della Lazio e la moglie Jessica Melena, nella meta paradisiaca scelta per le loro vacanze, appaiono sempre più belli ed innamorati. I due piccioncini hanno postato sui social un video che ripercorre le ...

Immobile re dei bomber - l’episodio hot con Jessica infiamma il web [FOTO] : Ciro Immobile si conferma come uno dei calciatori italiani più forti in circolazione, un bomber come pochi con l’obiettivo di trascinare la Lazio verso la qualificazione in Champions League. L’attaccante ormai si conferma da tante stagioni e ha trovato nella Capitale l’ambiente giusto per esprimersi al meglio. Momento fantastico anche fuori dal campo per Immobile, l’attaccante della Lazio è sposato felicemente con la ...

Immobile in grande spolvero alle Maldive - il capodanno è sexy con Jessica Melena e c’è anche Simone Inzaghi [FOTO E VIDEO] : La famiglia Immobile alle Maldive per capodanno: ci sono anche Simone Inzaghi ed Andrea Belotti nella stupenda meta vacanziera Ciro Immobile e la splendida moglie Jessica Melena stanno trascorrendo delle rilassanti giornate alle Maldive. I coniugi però non sono i soli italiani sull’isola. Accanto alla coppia formata dalla pesarese e dal napoletano appaiono anche Andrea Belotti e la moglie Giorgia Duro, l’allenatore della Lazio ...

Lady Immobile è il segreto di Ciro : ecco chi è Jessica Melena : Ciro Immobile è uno degli attaccanti italiani più forti e prolifici in circolazione. Il segreto del bomber campano si chiama Jessica Melena, la moglie da cui ha anche avuto due figlie. La bella compagna dell'ex centravanti di Juventus, Genoa, Siviglia e Borussia Dortmund è nata a Bucchianico, un piccolo paese in provincia di Chieti e si è definita da sempre l'anti-calciatore. Lady Immobile dopo essersi diplomata nel suo paese natale si è ...