JAMS | serie tv su RAI GULP | cast | trama | anticipazioni | personaggi

(Di venerdì 8 marzo 2019)Su Raiarriva, la prima fiction sugli abusi minorili Da lunedì 11 marzo 2019 in prima serata su Raiarrivainnovativa e pedagogica che, attraverso il linguaggio semplice dei giovanissimi, insegna ai ragazzi a decifrare i comportamenti ambigui degli adulti (e ai genitori a captare segnali di pericolo).racconta le vicende di Joy (Sonia Battisti), Alice (Giulia Cragnotti), Max (Andrea Dolcini) e Stefano (Luca Edoardo Varone), che frequentano la prima media. Sono dei comuni pre-adolescenti che vivono la propria età con assoluta spensieratezza. I quattro amici decidono di partecipare a un contest di cucina organizzato dalla scuola, che permetterà anche di incontrare il famoso chef Alessandro Borghese., dall’11 marzo su Railatv sulle molestie agli adolescenti Con il tempo, qualcosa in Joy cambia: perde la spensieratezza e ...

