Istat | a gennaio produzione industriale a +1 | 7% Ma gli ultimi tre mesi sono i peggiori

Istat - produzione industriale in ripresa a gennaio : +1 - 7% : ROMA - La produzione industriale cambia segno a gennaio: l'Istat rileva un aumento dell'1,7% rispetto a dicembre, la prima variazione congiunturale positiva dopo quattro mesi di cali continui. Su base ...

Industria - Istat : a gennaio balzo della produzione : A gennaio, torna a crescere la produzione Industriale italiano, che registra la prima variazione congiunturale positiva dopo quattro mesi di cali continui . Nonostante questa dinamica espansiva, la ...

Commercio - Istat : vendite gennaio in ripresa : Avvio d'anno moderatamente positivo per il Commercio al dettaglio italiano. L'Istat, a gennaio 2019 stima, per le vendite, un aumento congiunturale dello 0,5% in valore e dello 0,6% in volume. La ...

Istat : a gennaio vendite al dettaglio +0 - 5% su mese - +1 - 3% anno : Roma, 7 mar., askanews, - A gennaio 2019 si stima, per le vendite al dettaglio, un aumento congiunturale dello 0,5% in valore e dello 0,6% in volume. La crescita complessiva è dovuta soprattutto all'...

L'Istat rivede al ribasso il Pil 2018. Lavoro : a gennaio aumentano gli occupati - ma calano donne e giovani : - Ancora notizie in bianco e nero dall'economia. L'Istat, infatti, ha riveduto al ribasso le stime del Pil italiano nel 2018: +0,9%, in netto rallentamento rispetto al +1,6% del 2017. Un dato ...

Istat - disoccupazione ferma a gennaio 2019 - ma quella giovanile sale al 33% - Sky TG24 - : Rispetto a dicembre 56mila dipendenti permanenti in più, diminuiscono i lavoratori a termine e gli autonomi. La crescita coinvolge esclusivamente gli uomini, +27mila,, in lieve calo le donne, -6mila,.

Istat - disoccupazione ferma a gennaio 2019 - ma quella giovanile sale al 33% - Sky TG24 - : Rispetto a dicembre 56mila dipendenti permanenti in più, diminuiscono i lavoratori a termine e gli autonomi. La crescita coinvolge esclusivamente gli uomini, +27mila,, in lieve calo le donne, -6mila,.

Istat - disoccupazione ferma a gennaio 2019 - ma quella giovanile sale al 33% - Sky TG24 - : Rispetto a dicembre 56mila dipendenti permanenti in più, diminuiscono i lavoratori a termine e gli autonomi. La crescita coinvolge esclusivamente gli uomini, +27mila,, in lieve calo le donne, -6mila,.

Istat. A gennaio +21mila occupati - ma la disoccupazione giovanile sale al 33% : A gennaio aumenta il numero degli occupati: sono 21mila in più rispetto al mese precedente e 160mila in più nel confronto con gennaio 2018. Lo rileva l'Istat. Su base mensile l'aumento riguarda ...

Lavoro - Istat : +21.000 occupati a gennaio : 10.28 Dopo lo stallo di dicembre,l'occupazione segna a gennaio un aumento dello 0,1% su dicembre 2018 (+21.000 unità). Crescono soprattutto i dipendenti fissi di sesso maschile, mentre diminuiscono quelli a termine e gli autonomi. Tasso occupazione fermo al 58,7%.Così l'Istat Stabile su base mensile, al 10,5%, il tasso di disoccupazione, che invece aumenta dello 0,3% per i giovani, attestandosi al 33%. Un livello lontano dai picchi (43%) ...

Istat - a gennaio inflazione allo 0 - 9% Frenano anche Parigi e Berlino : Prezzi freddi a gennaio in tutta Europa, un segnale negativo che si accompagna al calo dell'indice Markit dell'attività manifatturiera in Europa a 49,2 punti a febbraio dai 50,5 di gennaio.. In Italia ...

Istat : a gennaio inflazione allo 0 - 9% : L'Istat conferma che il tasso di inflazione allo 0,9% a gennaio, dall'1,1% del precedente mese di dicembre. Il dato era stato anticipato dalle stime preliminari. Su base mensile, l'indice dei prezzi al consumo segna +0.1%. Il rallentamento è dovuto prevalentemente ai prezzi degli energetici. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona passano a +0,6% dal +0,7% di dicembre. In particolare, per i beni alimentari ...

Inflazione - Istat : a gennaio rallenta a +0 - 9% : Roma, 21 feb., askanews, - Nel mese di gennaio 2019, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,1% rispetto al mese ...

Istat : a gennaio è rallentata l'inflazione - a +0 - 9% - : Roma, 21 feb., askanews, - Nel mese di gennaio 2019, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,1% rispetto al mese ...