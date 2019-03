Istanze per lavoro ad Ispica | entro il 18 marzo

Serie B - il Brescia cade e accorcia le dIstanze. L'Hellas supera il Lecce - sussulto Foggia. I risultati e la classifica : classifica della Serie B si accorcia sempre più: il Brescia perde, il Palermo si riprende il secondo posto, Pescara e Verona scalcano il Lecce. Nel prossimo turno giallorossi impegnati nel derby ...

Pensioni anticipate precoci - domani ultimo giorno per Istanze quota 41 : domani sarà l'ultimo giorno di tempo utile per tutti coloro che devono verificare i requisiti di accesso alla quota 41, entro il 1 marzo 2019 infatti, si dovranno inviare all'INPS, tutte le pratiche necessarie e la relativa documentazione. Questo provvedimento, lo ricordiamo, nemmeno con il Dl 4/2019 é stato esteso a tutti, ma resta in vigore con le norme esplicitate nella precedente legislatura, ossia potranno accedervi quanti hanno almeno 1 ...

Pensioni anticipate - superate le 70mila Istanze - Salvini : 'Alla faccia dei chiacchieroni' : Dopo il grande successo di quota 100 il ministro Salvini decide di dire la sua attraverso i social, mostrandosi soddisfatto del gran numero, superiori alle 70 mila unità, di istanze presentate in così poco tempo, una vittoria, dice il vicepremier leghista nei confronti 'dei chiacchieroni', ossia quanti dicevano che il provvedimento non sarebbe servito a nessuno e sarebbe stato poco efficace. Vi é da dire che mentre il decreto passa al Senato, ...

Vibo verso le amministrative - Stefano Luciano traccia la rotta : "Ci confrontiamo con le altre forze politiche per ridurre le dIstanze di ... : Facendo partire dalla politica le soluzioni. 'Dobbiamo pensare alle cose che bisogna fare per Vibo. E lavorando su questo noi ci confrontiamo con le altre forze politiche per ridurre le distanze di ...

Precoci : scadenza il 1° marzo per le Istanze di accesso alla quiescenza anticipata : Venerdì prossimo, primo giorno del mese di marzo è fissata una importante scadenza per molti lavoratori che potrebbero sfruttare la quota 41 per accedere alla pensione anticipatamente. Entro tale data infatti scadono le richieste di accesso alla pensione anticipata con la misura destinata ai Precoci nata con l’ultimo governo Gentiloni. Si tratta di una misura strutturale, ormai entrata nell’ordinamento ma la cui istanza di verifica del diritto ...

Pensioni : presentate ufficialmente già 35.694 Istanze per Q100 : Le richieste per uscire dal mondo dal lavoro usufruendo di quota 100 sono arrivate a 35.694. Le stesse sono così ripartite: 16.706 richieste derivano da persone che hanno un'età compresa fa 63 e 65 anni, 11.624 domande sono pervenute da chi a 62 o 63 anni di età. Il resto sono persone tra 65 e 67 anni. Questi dati sono stati forniti dall'Inps. Se si vogliono dati più specifici è possibile asserire che da Roma sono arrivate 2.936 richieste, ...

Bankitalia : Tria prende le dIstanze da Di Maio-Salvini. Asse con Mattarella per riconfermare Signorini? : "L'indipendenza di Bankitalia va difesa, mi sono già espresso". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria blinda Palazzo Koch dopo gli attacchi dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che hanno parlato della necessità di azzerare i vertici di Bankitalia e Consob.

Speed skating - Mondiali singole dIstanze Inzell 2019 : sesto ed ottavo posto per l’Italia nei team pursuit - David Bosa 21° sui 500 : Sono andate in scena altre quattro gare oggi ai Mondiali su singole distanze di Speed skating sull’ovale di Inzell, in Germania: i migliori piazzamenti per l’Italia sono arrivati dai team pursuit, con gli azzurri sesti e le azzurre ottave, mentre sui 500 metri David Bosa si è classificato 21°. Non c’erano azzurre al via nei 500. Nel team pursuit maschile successo dell’Olanda (Kramer, de Vries, Bosker) che vince con il ...

Proroga Istanze per persone non autosufficienti a Ragusa : Proroga delle istanze per le persone non autosufficienti a Ragusa. I termini per la presentazione delle istanze Prorogati al 28 febbraio

Imu terreni agricoli Modica : Istanze per avere esenzioni : IMU sui terreni agricoli 2014/2015 Modica. Basta presentare le istanze per beneficiare delle esenzioni di legge. Sindaco: Ad oggi nessuno domanda

Pensioni : Q100 - per il comparto scuola Istanze entro il 28 febbraio : L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha diramato le sue circolari esplicative per dare maggiori informazioni sulle modalità di inserimento delle domande di pensionamento con Quota 100 ed è subita partita la corsa alle istanze: più di 12 mila domande presentate in 4 giorni dall'entrata in vigore della misura in materia previdenziale anche se si attende la conversione in legge del maxi decreto. Pensione dal primo settembre per il comparto ...

Adrian - Milo Manara prende "quasi" le dIstanze dall'opera : "I miei storyboard utilizzati non per mia decisione" : Questa sera, andrà in onda in prima serata su Canale 5, la terza puntata di Adrian, la serie animata-evento ideata da Adriano Celentano, e l'attenzione, inutile negarlo, è già tutta rivolta verso i risultati Auditel che saranno, ovviamente, disponibili domani mattina.In attesa di definire ufficialmente Adrian un flop o un successo, ricordiamo che il cartone animato del Molleggiato annovera grandissimi nomi tra i credits: Vincenzo Cerami, ...

Vaccini - polemiche per conferenza no-vax alla Camera : M5s prende le dIstanze. La ministra Grillo : ‘Assolutamente contraria’ : Fa discutere l’iniziativa della deputata del M5s Sara Cunial, che ha organizzato alla Camera dei deputati una conferenza tenuta da Corvelva, il Cooordinamento regionale veneto per la libertà delle vaccinazioni, per pubblicizzare i risultati di alcune analisi condotte in laboratori privati sui Vaccini, rinviando al ministero della Salute il giusto approfondimento. “Prendiamo le distanze da questa iniziativa”, ha ...

Precoci : niente scatto di 5 mesi per la stima di vita - Istanze per la pensione entro marzo : Il governo nel decreto su reddito di cittadinanza è pensioni ha mantenuto anche la promessa di congelare gli scatti per l’aspettativa di vita previsti sulle pensioni anticipate. Un intervento che riguarda da vicino anche i cosiddetti Precoci e la misura loro destinata, cioè quota 41. Nata con la manovra del 2018 dell’allora governo Gentiloni, la quota 41 è misura strutturale, cioè non è prevista scadenza e pertanto sarà perfettamente sfruttabile ...