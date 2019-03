Isola | Corona | ' Ho fatto la cosa peggiore della mia vita con Fogli'

Blastingnews

(Di venerdì 8 marzo 2019) Lunedì sera in prima serata su Canale 5 è andata in onda l'ottava puntata dell'dei famosi, il reality show di Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi e dall'inviato in Honduras Alvin. Durante il corsopuntata è stato ospite in Honduras l'ex re dei paparazzi Fabrizioper parlare del presunto tradimentomoglie di Riccardo, Karin Trentini. Successivamente a quanto detto dasul presunto tradimento, il cantante è scoppiato in un pianto profondo di fronte a milioni di spettatori in diretta tv.La conferenza stampa di Milano Nei giorni successivi all'accaduto è stata organizzata dauna conferenza stampa a Milano per fare chiarezza su quello che è successo negli ultimi giorni, in seguito alle parole dette nei confronti di. Infatti, proprio l'ex di Belen Rodriguez afferma che con il cantante ha toccato il punto più bassosua carriera e ...

