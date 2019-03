Isola | Caffè Borbone abbandona il programma | Squillo a casa per un problema al piede

Isola dei Famosi 14 - Caffè Borbone interrompe la sponsorizzazione : Caffè Borbone, l'azienda che sponsorizza i propri prodotti in molte trasmissioni televisive, ha deciso di interrompere la partnership con la quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi. La decisione, ovviamente, ed è superfluo davvero sottolinearlo, è dovuta al caos che si è scatenato dopo il filmato realizzato da Fabrizio Corona, all'indirizzo di Riccardo Fogli, e mandato in onda durante la puntata serale de L'Isola dei Famosi ...

BOOM! Isola dei Famosi : Caffè Borbone interrompe ogni collaborazione dopo il caso Fogli : Caffè Borbone - Sponsor Isola dei Famosi 2019 Il caso Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi, che ha spinto Mediaset ad intervenire con l’esclusione dal programma del capoprogetto e di alcuni autori, si ripercuote anche sugli sponsor. Caffè Borbone, dopo quanto accaduto nella diretta dell’ottava puntata di lunedì, ci comunica di aver deciso di interrompere ogni collaborazione con il reality condotto da Alessia ...

