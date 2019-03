Influenza | in Veneto “raggiunto il picco | ora è nella fase finale”

Influenza : in Veneto 366mila ammalati e 13 decessi : L’Influenza stagionale in Veneto ha raggiunto il suo picco nella settimana a cavallo tra fine gennaio e inizio febbraio ed è iniziata la fase di calo dell’incidenza. Lo indica il nono Rapporto Epidemiologico della Regione Veneto, elaborato sui dati raccolti dai 116 medici di famiglia che costituiscono la rete “sentinella” sul territorio nella settimana dall’11 al 17 febbraio, e diffuso oggi dall’Assessore alla Sanità, Manuela ...

Influenza : in Veneto - 366 mila ammalati e 13 decessi (2) : (AdnKronos) - Il virus, si legge nel Rapporto, ha provocato finora 69 casi gravi con complicanze, con 13 decessi, segnalati dall’Ulss Euganea (6), dalla Scaligera (2), Marca Trevigiana (2), Serenissima (1), Polesana (1) e Veneto Orientale (1). Le persone colpite sono state per l’80% maschi, con un’e

Influenza : in Veneto - 366 mila ammalati e 13 decessi : Venezia, 21 feb. (AdnKronos) - L’Influenza stagionale in Veneto ha raggiunto il suo picco nella settimana a cavallo tra fine gennaio e inizio febbraio ed è iniziata la fase di calo dell’incidenza. Lo indica il nono Rapporto Epidemiologico della Regione Veneto, elaborato sui dati raccolti dai 116 med

Influenza : in Veneto prima discesa dell’incidenza - finora 11 decessi : L’Influenza stagionale in Veneto ha raggiunto il suo picco nella settimana a cavallo tra fine gennaio e inizio febbraio: lo indica l’ottavo Rapporto Epidemiologico della Regione Veneto, elaborato sui dati raccolti dai 116 medici di famiglia che costituiscono la rete “sentinella” sul territorio nella settimana dal 3 al 10 febbraio, e diffuso dall’Assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin. L’incidenza regionale ha fatto registrare una prima, lieve ...

Influenza : in Veneto prima discesa dell'incidenza - finora 11 decessi (2) : (AdnKronos) - Come ogni anno, la fascia di età più colpita è quella pediatrica tra 0 e 4 anni (43,75 casi per mille), seguita da quella tra 5 e 14 anni (19,68 per mille), dalla fascia centrale, tra 15 e 64 anni (10,90 per mille) e, da ultima, quella degli over 65 (4,56 per mille, unica in leggera sa

Influenza : fase di picco anche in Veneto - finora 255mila malati e 41 casi gravi : L’Influenza stagionale è pressoché arrivata al picco anche in Veneto e, secondo gli esperti della Direzione Prevenzione della Regione lo raggiungerà già in questa settimana, o al massimo la prossima: lo indica il Settimo Rapporto Epidemiologico della Regione Veneto, elaborato sui dati raccolti dai 116 medici di famiglia che costituiscono la rete “sentinella” sul territorio nella settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio, e diffuso oggi ...

Influenza : fase di picco in Veneto - 255 mila malati - 41 casi gravi con 9 decessi (2) : (AdnKronos) - Il virus, si legge nel Rapporto, ha provocato finora 41 casi gravi con complicanze, con nove decessi, segnalati dall’Ulss Euganea (5), dalla Scaligera (2) e una ciascuno da Marca Trevigiana e Serenissima. Le persone colpite sono state per l’83% maschi, con un’età media di 56,4 anni. Tu

Influenza : fase di picco in Veneto - 255 mila malati - 41 casi gravi con 9 decessi : Venezia, 8 feb. (AdnKronos) - L’Influenza stagionale è pressochè arrivata al picco anche in Veneto e, secondo gli esperti della Direzione Prevenzione della Regione lo raggiungerà già in questa settimana, o al massimo la prossima. Lo indica il Settimo Rapporto Epidemiologico della Regione Veneto, ela