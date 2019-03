Industria : l'economia italiana resta debole. Si teme recessione : Una nuova contrazione della crescita, ha continuato il Centro Studi, segnerebbe il passaggio dalla recessione tecnica alla recessione conclamata per l'economia italiana. In controtendenza , l'...

Allarme ConfIndustria : atteso un 2019 debole per l'economia italiana : Il 2019 sarà un anno difficile per l'Italia con un export debole, difficoltà per l'industria ed investimenti in calo. L'attività economica registrata ad inizio anno non fa infatti presagire il meglio

Allarme ConfIndustria : atteso un 2019 debole per l'economia italiana : Anche le famiglie credono meno nell'economia e a febbraio prevale il risparmio a scapito della spesa a nche se rimane stabile, grazie all'occupazione ferma in Italia, i giudizi sulla situazione ...

Verso brusca frenata anche dei consumi delle famiglie. ConfIndustria invoca piano shock per l'economia : La frenata dell'economia italiana contagia non solo l'industria, ma anche i consumi delle famiglie. Per l'anno in corso la crescita della spesa si dovrebbe fermermare ad un massimo di +0,4%, la metà dell'aumento ...

Germania : "Strategia Industriale nazionale 2030" - l'Industria al centro dell'economia tedesca : Inoltre, con "Strategia industriale nazionale 2030", il ministro dell'economia e dell'Energia tedesco intende semplificare le fusioni tra... , Geb,

Calabria - Mazzuca - UnIndustria - : "Rilanciare infrastrutture per risollevare economia" - : 'I dati appena presentati dal Centro Studi di Confindustria purtroppo non sono positivi e non lasciano intravedere niente di buono per il 2019. Registriamo dati negativi sulla produzione industriale, ...

ConfIndustria e Conou per l’economia circolare : Un roadshow sul ‘sistema Confindustria‘ per migliorare il processo di gestione e raccolta dell’olio lubrificante usato da parte delle imprese: un rifiuto pericoloso per l’ambiente e per la salute dei cittadini che, se adeguatamente gestito, può trasformarsi in un’importante risorsa economica. E’ stato siglato a Roma il Protocollo d’intesa tra Confindustria e il Conou (Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento ...

ConfIndustria e Conou per l'economia circolare : ... anche sovranazionali, e alle iniziative che coinvolgono direttamente le nostre imprese, come quella odierna, l'economia circolare costituirà sempre più un fattore centrale sia per il benessere ...