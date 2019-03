Industria | Istat produzione cresce +1 | 7% Gennaio primo aumento dopo 4 mesi ko

Istat - produzione Industriale in ripresa a gennaio : +1 - 7% : ROMA - La produzione industriale cambia segno a gennaio: l'Istat rileva un aumento dell'1,7% rispetto a dicembre, la prima variazione congiunturale positiva dopo quattro mesi di cali continui. Su base ...

A dicembre, fatturato e ordini all'industria avrebbero subito una marcata diminuzione. Sia in termini congiunturali (del 3,5%), sia su base annua. A rivelarlo è stato uno studio dell'Istat, che ha confermato la flessione del fatturato totale, in termini tendenziali, del 7,3% (ai minimi da dieci anni, da novembre 2009), e un calo tendenziale del 5,3% per l'indice grezzo degli ordinativi. Nel quarto trimestre, l'indice complessivo ha registrato un ...

produzione industriale italiana in crisi nera, per un calo tendenziale pari a -5,5%. I dati Istat diffusi oggi spiegano che la produzione industriale a dicembre scorso è diminuita dello 0,8% rispetto al mese precedente, per quella che è la quarta contrazione consecutiva e per il dato più basso degli ultimi 4 anni, contro una crescita del 3,6% del 2017.Su base annua invece il ribasso della produzione industriale è del 5,5%, il calo tendenziale ...

