Industria del farmaco Protocollo per migliorare la salute nelle aziende di medicinali

Industria - Istat : a gennaio balzo della produzione : A gennaio, torna a crescere la produzione Industriale italiano, che registra la prima variazione congiunturale positiva dopo quattro mesi di cali continui . Nonostante questa dinamica espansiva, la ...

Delusione Germania : ordini all'Industria in forte calo a gennaio : Nuovi segnali di debolezza per l'economia tedesca. Nel mese di gennaio, gli ordini all'industria hanno segnato un calo mensile del 2,6% contro una crescita attesa dello 0,5%.

Etna - terra di vino e divina Dalle donne il futuro dell'enoIndustria : Anche qui nulla di paragonabile nel mondo del vino se si confronta questo dato a circa quindici anni fa quando le aziende etnee si contavano sulle dita delle mani. "Il vino è sempre più femminile - ...

MACCHINE UTENSILI/ Il 'puma' Mandelli decolla sulle ali di Industria 4.0 : Meccatronica applicata all'aerospazio, ma soprattutto Industria 4.0: il sales manager Marco Colombi racconta le sfide strategiche di Mandelli Group

Università. ConfIndustria. Servono lauree multidisciplinari per rispondere alle richieste delle imprese : Mareschi Danieli ha poi sottolineato che l'iniziativa non nasce a caso, ma scaturisce da una precisa richiesta del mondo delle imprese. 'Perché il problema in Inghilterra come in Italia è trovare ...

I Retroscena di Blogo : Il Piano Industriale della Rai verso l'approvazione : Stamattina alle 10:30 si riunirà il Consiglio di Amministrazione della Rai per votare l'ambizioso Piano industriale presentato dall'amministratore delegato della tv pubblica Fabrizio Salini, emendato poi dal Presidente Marcello Foa e dagli altri componenti del consiglio di amministrazione di viale Mazzini.Nove direzioni di contenuti (Intrattenimento prime time, Intrattenimento day time, Intrattenimento culturale, Fiction, Cinema e serie ...

Universiadi Napoli 2019 - Gianluigi Traettino (ConfIndustria Caserta) : “Un’occasione unica per l’immagine della città” : Il tempo delle Unviersiadi estive 2019, che coinvolgeranno Napoli e più in generale la Campania tra il 3 e il 14 luglio, si avvicina. Le speranze di ottenere visibilità internazionale da parte della città partenopea e della regione sono particolarmente alte. A testimonianza di ciò, parla il presidente di Confindustria Caserta, Gianluigi Traettino, che ripone grandi speranze sul fatto che nella città della Reggia arrivino oltre 1500 atleti. ...

Vertenza latte in Sardegna : parla Paolo Pinna - AD dell’Industria casearia Pinna Spa : Sassari, 5 marzo 2019 – Stiamo vivendo un “corto circuito sociale”, “la mia famiglia ha oggettivamente paura”, stiamo avendo una “Eccessiva esposizione mediatica e sui social” e poi “il prezzo del latte non lo decidiamo noi”. “Noi trasformiamo solo il 10% di tutto il latte prodotto in Sardegna” e poi ancora “chi dice che usiamo [...]

IVS2019 - summit delle valvole Industriali : è sold-out degli spazi espositivi foto : ... mettendo a sistema valori associativi frutto del territorio e di competenze tecniche uniche al mondo. La manifestazione internazionale torna in scena come asset di promozione del territorio, ...

I nastri trasportatori - protagonisti dell’automazione Industriale. Cosa sono e come funzionano? : Le aziende industriali hanno sempre più bisogno di meccanismi di automazione dei flussi produttivi, efficienti e durevoli, oltre che di

Innovazione - Di Maio presenta il fondo nazionale : “Da tema di nicchia va portata al centro delle politiche Industriali” : “Questo fondo è strategico per il futuro dell’Italia e per aiutare davvero i giovani a restare qui da noi. Di partenza mettiamo 1 miliardo ma con gli sgravi fiscali puntiamo a 2 miliardi”. Così il vicepremier Luigi Di Maio ha presentato alle Officine Grandi Riparazioni di Torino il fondo nazionale Innovazione previsto dalla legge di Bilancio. “Non è un caso celebrare la nascita del fondo a un anno dalle elezioni politiche. ...

L’Industria del petrolio e le università nel mirino del cyber spionaggio : Hacker (Getty Images) Occhi sui più delicati dossier di sicurezza internazionale. Attacco ai sistemi informatici delle imprese italiane, in particolare di quelle che estraggono e lavorano gas e petrolio. Una campagna globale di profilazione di “settori d’eccellenza di università e centri di ricerca”, che ha messo nel mirino professori e accademici del Belpaese. Sono stati questi i principali obiettivi del cyber spionaggio ai danni dell’Italia ...

Pastori sardi di nuovo in assemblea in vista del prossimo incontro con gli Industriali : Il tavolo alla presenza del ministro dell'Agricoltura Centinaio è fissato per il 7 marzo. In ballo la proroga della tregua o nuove azioni di protesta clamorose