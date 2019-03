Industria | a gennaio balzo produzione +1 | 7% | anno -0 | 8%

Francia - produzione Industria le in risalita a gennaio : L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato infatti un incremento dell'1,3% dopo la variazione nulla di dicembre, +0,8% il dato preliminare,. Il dato, comunicato dall'Ufficio di ...

Delusione Germania : ordini all'Industria in forte calo a gennaio : Nuovi segnali di debolezza per l'economia tedesca. Nel mese di gennaio, gli ordini all'industria hanno segnato un calo mensile del 2,6% contro una crescita attesa dello 0,5%.