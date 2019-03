Indian Wells 2019 | i risultati di oggi del 1° turno | Berrettini subito eliminato

Indian Wells - interviste : Djokovic vuole rinnovare l'ATP : Credo sarebbe il caso di osservare ciò che viene fatto negli altri sport, cercando pareri esterni indipendenti per ristrutturare la governance ATP e far sì che il CEO non sia sottoposto a questo tipo ...

ATP Indian Wells – Berrettini sfiora la rimonta : Querrey trionfa al terzo set : Matteo Berrettini ko all’esordio ad Indian Wells: il tennista azzurro sconfitto in tre set dallo statunitense Querrey Esordio amaro per Matteo Berrettini nell’ATP di Indian Wells. Sul cemento statunitense, il tennista azzurro, numero 57 della classifica mondiale maschile, è stato sconfitto in poco più di 2 ore dall’idolo di casa Sam Querrey. Berrettini ha perso al tie-break (5-7) il primo set, per poi rientrare in partita nel secondo ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : i risultati del primo turno della parte bassa del tabellone. Avanza Venus Williams - fuori Eugenie Bouchard : Si è completato nella notte italiana il primo turno della parte alta del tabellone femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: completati i 64mi dunque del classico tabellone a 96 con 32 teste di serie esentate dal primo turno, che entreranno in gioco da domani. Sul cemento outdoor californiano Avanza la statunitense Venus Williams, mentre si ferma la canadese Eugenie Bouchard. Eliminazione eccellente è quella ...

Tennis - Indian Wells : fuori Berrettini - Azarenka si regala Serena : Credo sarebbe il caso ristrutturare la governance ATP " ha detto il numero 1 del mondo. KARLOVIC, VITTORIA RECORD - Ivo Karlovic vince la sua prima partita dopo aver compiuto 40 anni. Il croato, per ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Matteo Berrettini si arrende al terzo set a Sam Querrey. L’azzurro eliminato al primo turno : Niente da fare per il nostro Matteo Berrettini. L’azzurro è stato eliminato al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) dall’americano Sam Querrey (n.51 del mondo) con il punteggio di 7-6 (5) 2-6 6-4 in 2 ore e 4 minuti di partita. Un match nel quale l’azzurro ha di che rammaricarsi visto soprattutto l’andamento del primo parziale, avanti di due break. Querrey, grazie a questo risultato, affronterà il ...

WTA Indian Wells – Venus Williams stende Petkovic : la ‘Venere’ si impone al terzo set : Esordio con vittoria per Venus Williams nel WTA di Indian Wells: la tennista americana stende Petkovic e vola ai 32esimi di finale del torneo Esordio positivo per Venus Williams nel WTA di Indian Wells. La tennista americana, numero 36 del ranking mondiale femminile, si è imposta nel match dei 64esimi sulla tedesca Andrea Petkovic (68 WTA), dopo 1 ora e 46 minuti di match. Venus Williams ha vinto 6-4 il primo set, salvo poi perdere 0-6 il ...

Diretta Indian Wells 2019/ Streaming video e tv : si inizia a giocare! - tennis - : Diretta Indian Wells 2019: il prestigioso torneo di tennis in California prende il via mercoledì 6 marzo. Segui le partite in Diretta Streaming video.

Indian Wells 2019 : Djokovic favorito ma gli outsider sono tanti : Indian Wells 2019: Djokovic favorito ma gli outsider sono tanti. Parte oggi il torneo di Indian Wells, il primo Master 1000 della stagione. Il torneo si gioca dal 1987 in mezzo al deserto della California, ed è diventato col tempo uno dei tornei più ricchi, se escludiamo gli Slam. LEGGI ANCHE: Federer da 100 e lode: secondo di sempre in tripla cifra Indian Wells 2019: in tanti cercano un’occasione L’unica certezza di ...

WTA Indian Wells – Esordio soft per Azarenka : successo nel derby bielorusso contro Lapko : Esordio positivo per Vika Azarenka nel WTA di Indian Wells: vittoria nel derby bielorusso contro Vera Lapko battuta in due set Dopo il successo nel doppio di Acapulco, Vika Azarenka bagna l’Esordio nel singolare di Indian Wells con un successo. La tennsita numero 48 del ranking mondiale femminile si aggiudica il derby bielorusso del primo turno, superando dopo 1 ora e 25 minuti la connazionale Vera Lapko. Azarenka si aggiudica i due set ...

ATP World Tour Masters 1000 - in esclusiva su Sky Indian Wells - 7-17 marzo 2019 - : ... Studio Tennis ore 18.45 Sky Sport Arena e Sky Sport 24, QUINTA GIORNATA dalle 19 di lunedì 11 alle 6 di martedì 12 marzo Sky Sport Arena e Sky Sport 257 * , Studio Tennis ore 18.45 Sky Sport Arena e ...

ATP World Tour Masters 1000 - in esclusiva su Sky Indian Wells (7-17 marzo 2019) : Dal 7 al 17 marzo grande tennis su Sky Sport, con il torneo maschile di Indian Wells, che apre la stagione 2019 del circuito ATP Masters 1000, anche quest’anno in esclusiva su Sky Sport, e che si chiuderà a novembre con le ATP Finals di Londra. Tutto il torneo in diretta esclusiva su Sky Sport Arena, con una programmazione live complessiva di oltre 100 ore, ma anche su un secondo canale, accessibile ogni giorno dal tasto verde ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : i risultati del primo turno della parte bassa del tabellone. Avanti Konta e Azarenka : Si è completato nella notte italiana il primo turno della parte bassa del tabellone femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: scattato dunque il classico tabellone a 96 con 32 teste di serie esentate dal primo turno. Sul cemento outdoor californiano i due nomi più attesi hanno passato il turno, ovvero la britannica Johanna Konta e la bielorussa Victoria Azarenka. L’eliminazione più eccellente è quella della croata Petra ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Salvatore Caruso eliminato nel turno finale delle qualificazioni. L’azzurro ko contro Gunneswaran : Niente da fare per Salvatore Caruso. L’azzurro è stato eliminato nel turno decisivo delle qualificazioni del “BNP Paribas Open”, primo ATP Masters 1000 del 2019, in corso sui campi in cemento di Indian Wells (California), dall’Indiano Prajnesh Gunneswaran, numero 97 del ranking mondiale e nona testa di serie delle “quali“, con il punteggio di 6-2 3-6 6-2 in 1 ora e 41 minuti di partita. Un match sempre ...

ATP Indian Wells - Caruso eliminato ad un passo dal tabellone principale : Indian Wells, l’azzurro Caruso è stato eliminato dal torneo nell’ultimo turno delle qualificazioni, sconfitto contro l’Indiano Gunneswaran Qualificazioni Indian Wells, l’azzurro Caruso è stato eliminato proprio ad un passo dalla possibilità di entrare nel tabellone principale del torneo americano. L’Indiano Gunneswaran ha infatti avuto la meglio questa sera col punteggio di 6-2 3-6 6-2, in un incontro molto ...