In vacanza da sole | guarda le “bikinate” vip

attualitavip.myblog

(Di venerdì 8 marzo 2019) Oman, Bali, Bahamas, Goha, Sudafrica e non solo. Le belle di casa nostra sono partite per unaal caldo. E da. Ne sa qualcosa Valentina Allegri, che fresca di laurea e di addio dal fidanzato, è volata in Oman, da cui spedisce scatti mozzafiato. Elena Morali regala cartoline paradisiache da Bali, mentre Michela Coppa è approdata a Goha. La Cioni è in Sudafrica, la Canalis si gode il mare delle Bahamas, mentre la Palmas si accontenta di una fuga a casa in Sardegna.La prova bikini l’hanno già superata tutte a pieni voti. La location è da sogno e il relax è assicurato. E così ecco spuntare sui social le immagini delle vacanze al mare delle vip. Alena Seredova è volata al caldo con i figli Louis e David Lee e, pur postando scatti meravigliosi, sente la mancanza del compagno Alessandro Nasi.Ha voltato pagina e si gode ilda single Valentina Allegri. Pochi giorni ...

Nikoh77 : RT @MediGarden: Niente aperitivo gratis o altre sciocchezze qui al #medigardenresort si bada al sodo, le foto su - CherryFlakes : Raga voglio troppo andare in vacanza. Morire sulla spiaggia. Cuocere al sole. Fare assolutamente nulla tutto il giorno. Un paradiso! -