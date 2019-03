In negativo Milano e gli altri mercati europei

Borsa Italiana oggi - Milano gira in negativo. Spread in rialzo : Mattina turbolenta per Borsa Italiana . Dopo la giornata al ribasso di ieri , Milano parte in lieve rialzo, apertura a +0,21%,, ma a fine mattinata il Ftse Mib di Piazza Affari gira in negativo a -0,...

Borsa Milano - in un mese dimezzate perdite 2018. Ma in 10 anni computo negativo : Nonostante diversi punti critici, tra cui la guerra commerciale sino americana, la frenata dell'economia in Cina - che ha appena vissuto la crescita più debole degli ultimi 28 anni - e il caos sulla Brexit , le Borse mondiali hanno ingranato la quarta con l'arrivo del nuovo anno. I guadagni da ...

Giù il comparto tecnologico a Milano - -2 - 18% - - andamento negativo per STMicroelectronics : Scambi al ribasso per l' indice delle società High Tech italiane , mentre mostra un'intonazione debole l' indice tecnologico dell'Area Euro . Il FTSE Italia Technology procede a quota 47.636,9 in ...