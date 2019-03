Il Venezuela piomba nel buio | per Maduro è sabotaggio In tilt l’aeroporto di Caracas

ilfogliettone

(Di venerdì 8 marzo 2019) Ile'to nel, e non solo metaforicamente: la rete elettrica del paese latinoamericano e' andata in, riaccendendo la guerra di parole tra Washington, che accusa di "incompetenza" Nicolas, e, che ha accusato gli Stati Uniti di aver messo in atto un "". Il peggior blackout della storia delha colpito la capitalena, incluso l'aeroporto Simon Bolivar, e la maggior parte del Paese alle 16.50 (ora locale, le 21.50 in Italia), interessando tutte le aree die facendo saltare i servizi fondamentali, tra cui metropolitana e semafori. Migliaia di persone che hanno lasciato il lavoro hanno dovuto camminare per chilometri per rientrare a casa.L'interruzione ha colpito anche le attivita' dell'aeroporto Simon Bolivar. Le linee telefoniche e internet sono stati interrotti bruscamente. La citta', considerata una ...

