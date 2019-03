Il Tribunale del Riesame revoca i domiciliari ai genitori di Renzi

Genitori Renzi - il Tribunale del Riesame revoca arresti domiciliari : Genitori Renzi, il tribunale del Riesame revoca arresti domiciliari Accolta la richiesta della difesa. La misura era stata disposta nei confronti del padre e la madre dell’ex presidente del Consiglio lo scorso 18 febbraio nell'ambito di un'inchiesta per bancarotta e fatturazioni per operazioni inesistenti Parole ...

Genitori Renzi - Tribunale del Riesame di Firenze revoca gli arresti domiciliari : Il Tribunale del Riesame di Firenze, accogliendo la richiesta della difesa, ha revocato la misura degli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, disposta il 18 febbraio scorso dal gip su richiesta del pm Luca Turco nell’ambito di un’inchiesta per bancarotta e fatturazioni per operazioni inesistenti. Il Tribunale del Riesame ha inoltre disposto nei confronti dei coniugi Renzi la misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio ...

Un Tribunale belga ha condannato l’ex miliziano dell’ISIS Mehdi Nemmouche per l’attacco al museo ebraico di Bruxelles del 2014 : Un tribunale belga ha condannato l’ex miliziano dell’ISIS Mehdi Nemmouche per l’attacco al museo ebraico di Bruxelles del 2014, considerato il primo compiuto in Europa da una persona legata all’ISIS. Nell’attacco morirono quattro persone, fra cui due turisti, un volontario

Ambiente : annullata dal Tribunale UE la decisione dell’EFSA di negare l’accesso agli studi sul glifosato : La decisione dell’EFSA, agenzia europea sulla sicurezza alimentare, che aveva negato l’accesso agli studi sulla tossicità e cancerogenicità del glifosato, è stata annullata dal Tribunale dell’UE. Il glifosato è un erbicida ad ampio spettro che è il principio attivo del Roundup, un prodotto della Monsanto, gruppo chimico Usa recentemente acquisito da Bayer Secondi i giudici “l’interesse del pubblico ad accedere alle ...

La saga milionaria del topo Stilton è finita in Tribunale : Geronimo Stilton è finito in tribunale. Nessuna inchiesta controversa: a trascinare il topo giornalista protagonista di tante storie per bambini sono stati la disegnatrice, Elisabetta Dami, e l'editore, Pietro Marietti, che si danno battaglia per suddividersi il bottino. In ballo ci sono 100 milioni di royalties nei prossimi 65 anni, dopo che il topastro - si legge sul Corriere della Sera - già ha fruttato oltre 24 milioni di dividendi ...

Nissan - Tribunale autorizza rilascio su cauzione Ghosn : ricorso della procura : Tokyo, Giappone,, 5 mar., LaPresse/AFP, - Un tribunale di Tokyo ha autorizzato la liberazione su cauzione dell'ex presidente della Nissan Carlos Ghosn, che potrebbe essere rilasciato dopo tre mesi di ...

Tokyo - sì del Tribunale al rilascio di Carlos Ghosn : pagherà cauzione di 7 - 8 milioni di euro : Il tribunale di Tokyo ha approvato la richiesta di libertà su cauzione per l'ex presidente della Nissan-Renault-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn , che si trova in carcere nel centro di detenzione a ...

Savona - uomo senza vita trovato tra i capannoni in disuso nei pressi del Tribunale : adsbygoogle = window.adsbygoogle - - [],.push, {},; Il cadavere di un uomo di circa 40 anni è stato trovato questa mattina a Savona all'interno delle aree dismesse nei pressi del Tribunale, luogo ...

Huawei si dichiara non colpevole delle accuse di furto innanzi ad un Tribunale USA : Huawei si è dichiarata non colpevole delle accuse di furto innanzi ad un tribunale federale statunitense. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Huawei si dichiara non colpevole delle accuse di furto innanzi ad un tribunale USA proviene da TuttoAndroid.

Tribunale del riesame valuterà ricorso coniugi Renzi su arresti domiciliari : La decisione probabilmente non ci sarà prima dell'undici marzo. Un altro tentativo quello dei legali, dopo il rigetto del gip di Firenze che ha ritenuto la misura indispensabile per Tiziano Renzi e la ...

Fece pipì contro il gazebo di Fratelli d’Italia ma per il giudice non è reato : la sentenza del Tribunale di Milano : Fece pipì davanti al gazebo elettorale di Fratelli d’Italia ma per il giudice non ha commesso atti osceni in luogo pubblico aggravati, bensì atti contrari alla pubblica decenza, reato depenalizzato e tutt’al più passibile di sanzione amministrativa. Lo ha deciso giovedì il gup di Milano Raffaella Mascarino, al termine del processo in abbreviato nei confronti di una donna di 42 anni, con qualche precedente, e un suo amico di 4 anni più ...

Il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato una multa di alcuni milioni di euro contro quattro squadre di calcio spagnole : Il Tribunale dell’Unione europea (l’organo di primo grado della corte di giustizia dell’UE) ha ha annullato una multa di alcuni milioni di euro fatta dalla Commissione europea a quattro società di calcio spagnole – Real Madrid, Barcellona, Osasuna e Athletic Bilbao.

Parentopoli Atac - il Tribunale del Lavoro riammette con decreto del 1931 la compagna dell’ex assessore Marchi : Licenziata per Parentopoli, riammessa grazie a un Regio decreto del 1931. Torna in Atac la compagna di Sergio Marchi, assessore capitolino ai Trasporti nei primi due anni di Gianni Alemanno sindaco, fra il 2008 e il 2011, sostituito all’indomani dell’esplosione dello scandalo. Flavia Marino, infatti, era stata licenziata il 18 aprile 2017, insieme ad altre 32 persone, dopo la pubblicazione della sentenza di condanna nei confronti di 5 dirigenti ...

Il Tribunale delle trans alla lesbica Navratilova : "Non sei più dei nostri" : Sono diventati un grattacapo legale, un caso giuridico, politico e sportivo. E la "vittima" più recente, sacrificata sull'altare delle pari opportunità, è in parte una di loro, nel senso è stata finora un simbolo della comunità Lgbtq. Loro chi? Parliamo dei transgender, cioè coloro che sono passati da un genere all'altro senza essersi sottoposti a un intervento chirurgico (a differenza dei transessuali). Ma ecco i fatti: Martina Navratilova, 62 ...