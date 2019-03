Il tour europeo di Billy Corgan arriva in Italia con tre date in estate

Ariana Grande ha svelato chi aprirà i concerti del tour europeo : Indovina indovinello? The post Ariana Grande ha svelato chi aprirà i concerti del tour europeo appeared first on News Mtv Italia.

Nick Cave - un nuovo tour europeo. Ma sarà diverso : risponderà alle domande dei fan e si accompagnerà al piano : Gli spettacoli, infatti, saranno incentrati proprio sul dialogo tra il frontman dei Bad Seeds e i fan - Cave risponderà ad alcune domande - e su nuove versioni delle sue canzoni, eseguite pianoforte ...

Little Mix a Milano nel 2019 - un’unica tappa italiana nel tour europeo : biglietti in prevendita : Le Little Mix a Milano nel 2019 terranno l'unico concerto italiano della loro tournée europea. La notizia è di oggi: la girl band, tra le più seguite al mondo, farà ritorno nel nostro Paese per un solo evento in programma al Mediolanum Forum di Assago (Milano), il prossimo 18 settembre. Il live si colloca all'interno del calendario del tour che partirà il prossimo 16 settembre da Madrid, Spagna, per portare la musica delle Little Mix in tutto ...

Ozzy Osbourne malato : rinviato il tour europeo (inclusa la tappa italiana) : Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Una brutta influenza. È questo il motivo che ha spinto Ozzy Osbourne a posticipare le prime quattro date del suo tour, No more tours 2, inclusa quella italiana prevista all’Unipol Arena di Bologna l’1 marzo. L’ordine viene direttamente dai medici, che hanno consigliato allo storico frontman dei Black Sabbath di ...

Ozzy Osbourne è stato costretto a posticipare l'intera leg europea e inglese del suo "NO MORE tourS 2" su ordine dei medici Dopo esser stato costretto a posticipare le prime 4 date a causa di una grave influenza, a Osbourne è stata diagnosticata una grave infezione del tratto respiratorio superiore.

Il tour europeo di Capo Plaza parte il 5 marzo e passa per Milano : biglietti in prevendita : parte il 5 marzo da Berlino il tour europeo di Capo Plaza che farà tappa anche in Italia per una sola serata, a Milano. 10 giorni dopo aver conquistato il doppio disco di platino per l'album d'esordio 20, Capo Plaza annuncia il suo primo tour europeo che avrà una tappa finale in Italia, il 26 marzo. Ad accogliere il live del rapper salernitano sarà l'Alcatraz di Milano e i biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita su ...

Raddoppia la data di Londra dei Maneskin dopo la pioggia di sold out del tour europeo : info e biglietti : La seconda data di Londra dei Maneskin arriva dopo il sold out del primo concerto e a seguito dei numerosi sold out che hanno confermato il grande successo europeo del gruppo di Damiano David, fresco di doppio disco di platino per Il ballo della vita. La tournée continentale si arricchisce quindi di una nuova data che si terrà all'Oslo di Londra il 24 febbraio prossimo, a due giorni dalla prima che ha già fatto registrare il sold out. ...