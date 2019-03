Il Sole 24 Ore | risultati 2018 in miglioramento

Messina - Intesa - : "Non è recessione ma un rallentamento" - Il Sole24Ore - : Il quotidiano economico riporta le parole pronunciate nella giornata di ieri dal numero uno di IntesaSanpaolo , Carlo Messina. A Firenze, per una lectio magistralis alla facoltà di Economia, ha dichiarato che quella attuale non sarebbe una fase recessiva ma piuttosto un rallentamento economico. Secondo Messina, che ha ribadito che 'gli obiettivi del piano sono raggiungibili', ...

La conSole senza lettore di Microsoft è realtà? Xbox One S All-Digital Edition sarebbe alle porte : Potrebbe caratterizzare un futuro non così prossimo con il lancio di una Xbox di nuova generazione pensata per lo streaming e per il digitale che ha il nome in codice di Xbox Lockhart ma sembrerebbe che una console senza lettore ottico debutterà anche nella generazione attuale.A fine 2018 ne avevamo già parlato e ora il rumor torna in auge anche con una possibile finestra di lancio: Microsoft starebbe per lanciare una Xbox One senza lettore ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 5 marzo 2019 : Guido vicino a scoprire di essere il padre di Lorenzo : Mariella e Salvatore hanno sempre più difficoltà a nascondere a Guido di essere il padre di Lorenzo.

Un posto al Sole : Jgor Barbazza sarà un nuovo attore della soap : Un posto al sole: il cast si prepara ad accogliere un nuovo attore Poche ore fa sul sito di Tv soap è emersa una nuova che incuriosisce gli appassionati di Un posto al sole. Ebbene si, pare che infatti il cast della soap di Rai Tre si stia preparando ad accogliere un nuovo attore pronto […] L'articolo Un posto al sole: Jgor Barbazza sarà un nuovo attore della soap proviene da Gossip e Tv.

Rimangono Sole nel bosco per 2 giorni - ritrovate sorelline disperse : “Miracolo” in California: ritrovate le due sorelline, di 8 e 5 anni, che 2 giorni fa si erano perse in un bosco nel nord dello Stato USA. E’ stato lo sceriffo William Honsal, della contea di Humboldt, a guidare le ricerche a a definirlo un “miracolo“: ha riferito che le piccole Leia e Caroline Carrico “stanno bene“, dopo 44 ore al freddo e sotto la pioggia. I soccorritori le hanno trovate riparate sotto ...

Il simulatore di spedizioni The Curious Expedition 2 sarà disponibile su PC e conSole - anche il primo capitolo arriverà su conSole : Thunderful e Maschinen-Mensch hanno da poco annunciato che il nuovo capitolo del loro simulatore di spedizioni The Curious Expedition 2 sarà disponibile su PC e console. Il gioco entrerà in early access nel tardo 2019 e dovrebbe essere pubblicato nel 2020. anche il primo capitolo (già disponibile su PC) sarà pubblicato nel tardo 2019 su Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Come riporta Gemastu, diamo uno sguardo alle caratteristiche di questa ...

Il Sole 24 ore - che bordata : “CR7 tuffatore - VAR usato a capocchia” : Duro attacco del “Sole 24 ore” contro Cristiano Ronaldo. Indice puntato contro il portoghese dopo il fallo da rigore di Meret ai suoi danni. Il noto giornale ha definito l’ex Real Madrid con il termine “tuffatore”, puntando il dito anche contro il Var. Leggi anche: Pistocchi attacca Ronaldo: “Simula, vedremo se verrà squalificato” Il Sole […] More

Sole 24 Ore - Abete lascia il cda. “Era in disaccordo su azione di responsabilità contro gli ex vertici imputati” : Nuovo scossone ai vertici del gruppo Sole 24 Ore. Dopo la richiesta di multa della Consob e la richiesta di rinvio a giudizio degli ex vertici, il consigliere di amministrazione di lungo corso Luigi Abete lascia il board della società editoriale con effetto immediato, ufficialmente perché non sarebbe più compatibile con l’incarico di presidente di Bnl. Secondo Lettera43, Abete ha rimesso il mandato nelle mani del presidente Edoardo Garrone ...

Sole 24 Ore - Abete si dimette. Nodo azione su ex vertici in cda : Nuovo scossone ai vertici del gruppo Sole 24 ore . Dopo la richiesta di multa della Consob e il rinvio a giudizio degli ex vertici, il consigliere di amministrazione di lungo corso Luigi Abete lascia ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 1 marzo 2019 : Guido dichiara il suo amore a Mariella : Guido prende coraggio e rivela a Mariella di amarla. L'Altieri è felice ma sa che ora dovrà affrontare Salvatore.

Il Sole 24 Ore : “Juventus - con Cristiano Ronaldo volano i debiti e crollano gli utili” : La semestrale La semestrale della Juventus viene analizzata da un giornalista serio del Sole 24 Ore: Gianni Dragoni molto temuto. “volano i debiti e crollano gli utili. E` il primo effetto dell’acquisto di Cristiano Ronaldo sui conti della Juventus”. Comincia così l’articolo di Dragoni che ricorda che le azioni ieri hanno perso il 4,1% (a 1,206 euro) dopo la diffusione dei dati del primo semestre. Dragoni evidenzia che “la semestrale ...

Un posto al Sole anticipazioni : RENATO RAIMO sarà il professore di… : Ormai ci siamo, questione di ore e poi il personaggio di Elena Giordano darà l’arrivederci a Un posto al sole. La sua interprete Valentina Pace ha in realtà lasciato il set già lo scorso dicembre, andando in pausa-maternità, e proprio pochi giorni fa l’attrice ha messo al mondo la piccola Matilde! Ciò che si è da poco visto in tv che Valerio Viscardi (Fabio Fulco) farà un ultimo tentativo di riappacificarsi con la sua amata, ma ...