Il silenzio dell’acqua inizia | la misteriosa morte di Laura | anticipazioni prima puntata

tvzap.kataweb

(Di venerdì 8 marzo 2019) Parte venerdì 8 marzo inserata su Canale 5 dalle 21.25 in poi la nuova fiction di genere crime di Mediaset, chiamata Ildell’acqua e che vede nei due ruoli principali Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti (che ha dichiarato di essersi ispirato alle serie americane per il suo ruolo, in particolare a True Detective). Serie molto attesa – QUI tutto quel che c’è da sapere e ledei protagonisti durante la conferenza stampa di lancio – che racconta la storia di un caso di sparizione di minorenne che, passo dopo passo, si rivela infinitamente più complicato di quanto non apparisse all’inizio.Ildell’acqua:trama venerdì 8 marzo Durante la festa di Castel Marciano, una cittadina sul mare, scompare(Caterina Biasiol), la ragazza più bella e ribelle del paese. Andrea (Giorgio Pasotti) – il ...

Capezzone : Diario di un cigno bianco: “È passato qui uno strano tipo: gran panza, cellulare per spararsi le pose, vocione roma… - fictionmediaset : RT @il_piccolo: #Trieste set per Ambra #Angiolini e @giorgiopasotti. Il trailer di '#Ilsilenziodellacqua' - il_piccolo : #Trieste set per Ambra #Angiolini e @giorgiopasotti. Il trailer di '#Ilsilenziodellacqua' -