Il Silenzio dell' Acqua | anticipazioni prima puntata

IL Silenzio DELL'ACQUA / Al via la fiction di Canale 5 : anticipazioni dell'8 marzo : Il SILENZIO DELL'ACQUA, anticipazioni dell'8 marzo 2019, in prima visione su Canale 5. La scomparsa della giovane Laura svelerà un intreccio misterioso.

Debutta il Silenzio dell'acqua' con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini : la tv dell'8 marzo : Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà "Quarto grado" , condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Attualità, politica e satira saranno protagoniste su La7 dove alle 21.15 ci ...

«Il Silenzio dell’acqua» & co : la nuova serialità italiana guarda ai noir del Nord : «Il silenzio dell'acqua»: la serie con Ambra Angiolini«Il silenzio dell'acqua»: la serie con Ambra Angiolini«Il silenzio dell'acqua»: la serie con Ambra Angiolini«Il silenzio dell'acqua»: la serie con Ambra Angiolini«Il silenzio dell'acqua»: la serie con Ambra AngioliniUn’adolescente scomparsa, due poliziotti agli antipodi costretti a indagare insieme, un paesino di mare dove tutti hanno un segreto. Se la trama della serie Il silenzio dell’acqua ...

Programmi TV di stasera - venerdì 8 marzo 2019. Ambra Angiolini su Canale 5 con «Il Silenzio dell’acqua» e su Rai3 con «7 Minuti» : Ambra Angiolini in 7 Minuti Rai1, ore 21.25: Sanremo Young Appuntamento con la semifinale di Sanremo Young, il teen talent condotto da Antonella Clerici, in onda dal teatro Ariston di Sanremo. Sei giovani e talentuosi cantanti arrivati alla quarta e decisiva puntata che li catapulterà alla finalissima del 15 marzo dovranno dare il massimo per conquistare Academy e il pubblico a casa. Due gli ospiti d’eccezione: Gino Paoli e Gigi D’Alessio. ...

“Il Silenzio dell’acqua” da venerdì 8 marzo su Canale 5 : NESSUNO È INNOCENTE DA venerdì 8 marzo, SU Canale 5, IN PRIMA SERATA Da venerdì 8 marzo, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie crime “Il silenzio dell’acqua” con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. La scomparsa dell’adolescente Laura Mancini è il drammatico punto di partenza di una complessa indagine che porterà alla luce i lati oscuri e i segreti celati dietro alla facciata perbene di un piccolo borgo sul mare. Siamo a Castel ...

Il Silenzio dell'acqua - anticipazioni puntata 8 marzo : Laura scompare improvvisamente : Una nuova serie tv prenderà il via venerdì 8 marzo in prima serata su Canale 5. Dopo il successo ottenuto con 'Non mentire', Mediaset punta sul crime 'Il silenzio dell'acqua' per dare al telespettatore la possibilità di seguire prodotti di successo anche sulla rete ammiraglia. La serie tv italiana è composta da otto episodi, proposti in quattro serate. I due protagonisti principali sono interpretati da Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. La ...

Il Silenzio dell’acqua - Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti poliziotti sulle tracce di una ragazza scomparsa : Giorgio Pasotti, dopo aver dato corpo e voce a Paolo Libero, una delle divise più amate della recente storia televisiva, torna nei panni di un poliziotto, il vicequestore Andrea Bellini: “Un poliziotto completamente differente, più maturo, e nella difficile posizione di dover indagare tra i suoi affetti più cari.” Insieme a Pasotti, protagonista de Il silenzio dell’acqua anche Ambra Angiolini, alla sua prima prova nella ...

Il Silenzio dell’acqua : anticipazioni con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti ‘True Detective’ : “Luisa mi piace perché dentro ha un vortice di emozioni che all’esterno non si vedono, sembra fredda invece è passionale. Sono stata così anch’io quando è stato necessario difendermi dai giudizi degli altri” lo dice Ambra Angiolini raccontando il nuovo personaggio che interpreterà ne Il silenzio dell’acqua, la serie che racconta lo strano caso di una ragazza improvvisamente scomparsa in onda su Canale 5 a partire da ...

Il Silenzio dell'Acqua - i personaggi : Su Canale 5 le indagini de Il Silenzio dell'Acqua, la nuova fiction in onda da domani, 8 marzo 2019, coinvolgeranno tutti i personaggi che il pubblico incontrerà lungo i quattro episodi della serie tv diretta da Pier Belloni e con protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti.Un cast molto nutrito e composto da attori già noti al pubblico, pronti ad interpretare personaggi che sembrano nascondere qualcosa, segreti che potrebbero portare ...

Il Silenzio dell’Acqua : Giorgio Pasotti ed Ambra Angiolini indagano su Canale 5 : Il Silenzio dell'Acqua - Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini Ricordate la fiction Scomparsa, che Rai 1 ha trasmesso nel 2017 con protagonisti principali Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno? Bene. Canale 5 da venerdì 8 marzo 2019 ne offrirà al proprio pubblico una che sulla carta le somiglia molto, trattando come l’altra la scomparsa di una ragazzina in un piccolo centro e affrontando, nel tentativo di ritrovarla, la lunga rete di segreti ...

Il Silenzio Dell’Acqua prima puntata : trama e anticipazioni 8 marzo : IL Silenzio Dell’Acqua prima puntata. Venerdì 8 marzo 2019 arriva in prima serata su Canale 5 la nuova fiction crime con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Il Silenzio Dell’Acqua: trama e cast La scomparsa dell’adolescente Laura Mancini è il drammatico punto di partenza di una complessa indagine che porterà alla luce i lati oscuri e i ...

Il Silenzio Dell’Acqua cast : attori e personaggi della fiction su Canale 5 : IL Silenzio DELL’ACQUA cast. Da venerdì 8 marzo 2019 va in onda su Canale 5 la nuova fiction con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini. Scopri chi sono attori e i personaggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Il Silenzio Dell’Acqua cast: attori e personaggi della fiction su Canale 5 Ambra Angiolini è Luisa Ferrari Giorgio Pasotti è Andrea BaldiniValentina D’Agostino è Anna Mancini Carlotta Natoli è Maria Fausto Maria ...

Il Silenzio dell’acqua : cast - attori e numero puntate della fiction : numero episodi Il silenzio dell’acqua e prime anticipazioni Quante sono le puntate de Il silenzio dell’acqua? Solamente quattro. Mediaset ha deciso di puntare su fiction con meno episodi ma di qualità. Il cast è infatti formato da attori di tutto rispetto, come Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, che interpretano rispettivamente Luisa Ferrari e Andrea Baldini. […] L'articolo Il silenzio dell’acqua: cast, attori e numero ...

Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti raccontano'Il Silenzio dell'acqua' : "Il silenzio dell'acqua" la nuova crime-serie di canale 5 mette in scena la sparizione di una ragazza in una cittadella di provincia italiana che nasconde troppi segreti oscuri. Una galleria di ...