Il servizio del Tg La 7 che ha scoperto l’analisi di 118 pagine Video

Milano. Sospeso il servizio Bebè card per il fallimento del gestore : Lo scorso 28 febbraio la società Welfare Company, gestore del servizio “Bebè card” per il Comune di Milano, è stata

Google Arts & Culture - l’informatica al servizio della cultura e della Scienza : La cultura e l’arte passano anche per i computer, grazie alle tecniche di elaborazione moderne e all’Intelligenza Artificiale. Una dimostrazione lampante è il lavoro della divisione di Google Arts & Culture, che di recente ha collaborato con il CERN di Ginevra, la NASA oltre 100 musei di tutto il mondo per creare una raccolta di video e di immagini dedicate alle scoperte dell’uomo e alla Scienza. Il nuovo progetto si chiama ...

Sciopero nazionale di venerdi' 8 marzo/ servizio minimetro' garantito dalle 7 alle 9 e dalle 12 alle 15. Regolare il funzionamento delle ... : UMWEB, Perugia. Si comunica che venerdì 8 marzo 2019, a causa dello Sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalle Segreterie di USB e COBAS-Confederazione Comitati di Base, il servizio minimetrò sarà ...

Il servizio del Tg5 dedicato alle casalinghe suscita ironia e battute sui social (VIDEO) : Siamo nell'edizione di punta del Tg5, quella delle 20 condotta da Cesara Buonamici. Scavalcata la metà del notiziario - andato in onda ieri - ci si porta verso tematiche passo passo più leggere e ci si ritrova in una curiosità tutta da scoprire: Il lavoro più rischioso? Fare le casalinghe.Parte il servizio firmato dalla voce Simona Branchetti che esplica in modo completo i dati alla mano. La notizia: 600mila gli incidenti domestici in cui le ...

«Porta a porta» - ipotesi di stop all'estensione del servizio : Le indiscrezioni portano al direttore generale del Campidoglio, Franco Giampaoletti, che smentisce stizzito: «Da city manager, senza una direttiva politica, non rientra nel perimetro delle mie ...

Carnevale Nocerino 2019 su Rai 3 - il video del servizio : Le parole di Gennaro Della Mura, vicepresidente della Commissione comunale spettacoli: ' Quest'anno abbiamo toccato le piazze più belle dell'Agro e organizzato il gran finale a Nocera Inferiore '. ...

Nuove professioni. Antropologi e semiologi a servizio del marketing : Anche perch - secondo dati Istat - in Italia in testa negli ultimi anni c'è la laurea in Economia; ma le lauree si concentrano per il 30% in facoltà come Lettere, Scienze politiche, Sociologia, ...

Nardò - Emiliano inaugura l'Ospedale di Comunità : "Una struttura di lungodegenza al servizio del territorio" : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Gianluca Mech S.p.A al servizio del L.R. Vicenza Virtus : Si tratta di una partnership importante, che va ben oltre la presenza di un logo a bordo campo, e che si concretizzerà nei prossimi mesi con una serie di incontri con gli esperti che l’Azienda metterà a disposizione dei giovani di ogni età che gravitano nel settore giovanile del L.R. Vicenza Virtus e delle loro famiglie. Quello della Gianluca Mech S.p.A, azienda di Asigliano Veneto (VI), sarà un contributo legato a educazione alimentare e ...

'Il nome della rosa' diventa serie tv - Turturro : "Io - frate al servizio di Eco" : C'è la Chiesa che rappresenta il potere, la politica, la repressione delle donne, i dubbi sul celibato, la scienza, la filosofia, l'idea che una biblioteca possa rappresentare una sorta di protezione ...

Malattie rare : innovazione al servizio del paziente - l’hackathon Shire Italia : “Un vero e proprio ‘road show’ di innovazione e sensibilizzazione sulle Malattie rare, che toccherà alcune tra le principali università Italiane, concludendosi al ‘Forum della sostenibilità e opportunità nel settore della salute’ in programma alla Leopolda di Firenze il 10 e 11 ottobre 2019“. Lo annuncia Shire Italia Spa, ora parte di Takeda, in occasione della Giornata delle Malattie rare che si celebra oggi. ...

Vetrya scatta a Piazza Affari : titolo vola del 6% - creato per Tim e Qualcomm servizio streaming live su 5G : scatta a Piazza Affari Vetrya, avanzando di quasi il 6% a quota 5,86 euro. Il gruppo di Orvieto ha annunciato questa mattina di avere ideato e sviluppato per Tim e Qualcomm il primo servizio al mondo di 'streaming multi view', una soluzione multimediale live per la connettività 5G. Presentato al MWC 2019 di Barcellona, l'innovativo servizio, si legge in una nota, si basa sulla piattaforma ...

U&D - Nino Castanotto del trono over aggredisce troupe di Striscia : servizio in onda ieri : Martedì, 26 febbraio, Striscia la notizia è tornata a parlare di Nino Castanotto, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne accusato di truffa da alcuni ex dipendenti. Sulla vicenda il tg satirico ha aggiunto nuovi particolari e l'inviata Stefania Petyx ha raggiunto l'uomo per un commento sulla vicenda. Peccato che Castanotto non sia stato particolarmente collaborativo e abbia aggredito l'inviata e la troupe, danneggiando anche la telecamera ...