Il periodo è troppo affollato | The Sinking City è stato rinviato e ha una

(Di venerdì 8 marzo 2019) Nel caso in cui foste in trepidante attesa in vista dell'uscita prevista per il 21 marzo di Theabbiamo delle brutte notizie per voi dato che il rumor circolato negli scorsi giorni si è infine rivelato affidabile: l'avventura investigativa ispirata all'universo plasmato da H.P. Lovecraft è stata infatti rinviata.L'annuncio arriva dagli sviluppatori stessi che si sono affidati a un video per rivelare anche la nuova data di uscita, il 27 giugno. Le motivazioni per questo rinvio sono davvero molto semplici:"Con così tanti giochi che arriveranno nel corso dei prossimi mesi e dopo un febbraio moltoper quanto riguarda il lancio di AAA, il team ha deciso di pubblicare il proprio gioco in unmeno. Il tempo aggiuntivo verrà sfruttato per miglioramenti minori e per perfezionare il gioco".Leggi altro...

