Il Festival della sintesi | da Franca Leosini a Pop Economy | le brevità

KIDSBIT - il Festival dei bambini e della Terra : torna l’evento dedicato ai piccoli esploratori digitali - dedicato all’ambiente e ai cambiamenti climatici : torna anche quest’anno KIDSBIT Festival , l’evento dedicato a bambini e ragazzi del 21° secolo e alle loro famiglie, con un’edizione speciale dedicata alla Terra . Per la realizzazione del suo IV Festival , che si svolgerà a Perugia sabato 8 e domenica 9 giugno, KIDSBIT aderisce al progetto firmato CNA Umbria/Eppela che, tramite il crowdfunding, ha deciso di sostenere dei progetti umbri, artigianali e imprenditoriali di carattere innovativo, in ...

Festival della salute globale - incontri per parlare anche di sviluppo e pace : ... al Nord come al Sud del mondo, sia in senso disciplinare, perché ci si avvale del contributo non solo delle scienze mediche ma anche di quelle sociali e umane, dell'economia, del diritto. «Vogliamo ...