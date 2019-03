Il comune di Ozzano dedicherà una via a Freddie Mercury

Blastingnews

(Di venerdì 8 marzo 2019) Recentemente ildi, Bologna, ha deciso di dedicare una strada a, storica voce dei Queen. A spiegarlo è stato lo stesso sindaco del, Luca Lelli.Una via perRecentemente la giunta comunale di, nel corso dell'ultima seduta, ha reso ufficiali i nuovi nominativi per le strade: a sorpresa nell'elenco compare anche, al quale è stata assegnata una strada che arriverà fino alla rotonda sulla S.S. 9 Via Emilia, in località Tolara. A spiegare il motivo di questa curiosa iniziativa è stato proprio il sindaco del piccoleLuca Lelli: "Credo che non ci sia bisogno di spiegare chi è stato e cosa ha rappresentatoin quanto è un nome conosciuto a livello mondiale"Il sindaco vanta di essere il secondonel nostro paese a poter dedicare questo grande omaggio ad un grandissimo artista e musicista: ...

