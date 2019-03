Il Cern allontana il professore italiano che pensa che ' la fisica è roba da uomini'

Il Cern allontana Alessandro Strumia - il professore italiano che pensa che "la fisica è roba da uomini" : Il Cern ha deciso di interrompere i suoi rapporti, non prorogando ulteriormente lo status di guest professor (professore ospite) ad Alessandro Strumia, il fisico dell'università di Pisa, che in una presentazione presso il centro di Ginevra aveva fatto delle dichiarazioni sessiste. Lo segnala la Bbc.Lo scorso settembre Strumia, al convegno High Energy Theory and Gender organizzato al Cern di Ginevra, aveva detto che nella fisica sono gli ...