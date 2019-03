Il Big Bang a portata di smartphone con l' app del Cern - VIDEO

In The Big Bang Theory 12×17 Amy gioca d’astuzia con Sheldon : sono pronti ad avere dei figli? (video) : Con The Big Bang Theory 12x17, la comedy affronta una delle tematiche ricorrenti dell'ultima stagione: i legami familiari. La nostalgia è ovunque; si ha inoltre il desiderio di chiudere molte storyline lasciate in sospeso. La trama di The Conference Valuation, che vede Penny indecisa se accettare o meno una vantaggiosa offerta di lavoro a discapito di Bernadette, passa in secondo piano ed è un pretesto per mettere il resto dei personaggi a ...

Google ha collaborato con il CERN per offrire un’esperienza interattiva del Big Bang in realtà aumentata : Google ha collaborato con il CERN per creare un'applicazione in realtà aumentata che vi guiderà attraverso il Big Bang con una narrazione rilassante di Tilda Swinton. L'app vi offrirà un'esperienza interattiva a 360 gradi che a volte vi chiederà di toccare gli elementi sullo schermo, oppure di inclinare lo smartphone in modo da poter esplorare il cosmo oltre le cornici della vista corrente. L'articolo Google ha collaborato con il CERN per ...

Il lutto di Mayim Bialik per la fine di The Big Bang Theory : “Tutte le belle cose devono finire” : Mayim Bialik non riesce davvero ad accettare la fine di The Big Bang Theory. La longeva comedy targata CBS si avvicina alla conclusione e l'interprete di Amy è ancora nella fase della negazione. Sul suo canale YouTube, l'attrice ha pubblicato un video in cui ha condiviso con i fan i suoi pensieri per la fine della serie, e ha parlato di "fasi del lutto": la negazione, la rabbia, la negoziazione, la depressione e infine l'accettazione. ...

Young Sheldon rinnovato per altre due stagioni - lo spinoff di The Big Bang Theory conquista anche l’Italia : Young Sheldon rinnovato: la CBS si assicura lo spinoff di The Big Bang Theory per altre due stagioni. La comedy creata da Chuck Lorre proseguirà almeno fino al 2021, e in questo modo le strampalate storie di Sheldon e la sua famiglia proseguiranno ancora per molto. L'annuncio arriva a pochi giorni dalla conferma di Mom, altra serie di Lorre, che tornerà per la settima e ottava stagione. Le ragioni dietro il rinnovo di Young Sheldon risiedono ...

The Big Bang Theory 12×16 - l’episodio a tema Dungeons & Dragons riporta la serie in auge (video) : The Big Bang Theory 12x16 si concede una pausa dalle storyline di questa stagione per dedicarsi a un episodio leggero ed esilarante, che ricorda molto la serie degli esordi. "The D&D Vortex" non ha deluso le aspettative dei fan della comedy: ci sono tutti gli elementi per venti minuti di puro intrattenimento; i quattro protagonisti tornano ad avere il centro dell'attenzione; e le ragazze regalano scene di contorno deliziose, in linea con i ...

Mayim Bialik di The Big Bang Theory nostalgica su Amy e Sheldon : “Sorpresa di vederli insieme” : Con la fine della serie sempre più vicina, come il resto del cast, anche Mayim Bialik di The Big Bang Theory inizia a pensare con nostalgia ai momenti passati sul set e alle scene girate che maggiormente l'hanno colpita. L'attrice ha percorso lo sviluppo di Amy e Sheldon, una coppia su cui lo show si è focalizzato di più nelle ultime stagioni. Il duo di personaggi è passato dall'avere una lunga (ed estenuante per la neurobiologa) relazione ...

Cast e personaggi di Young Sheldon 2 su JOI dal 19 febbraio - lo spinoff di The Big Bang Theory torna con un crossover : Il Cast e personaggi di Young Sheldon 2 debuttano da stasera, 19 febbraio, su Premium Joi. L'attesa seconda stagione dello spinoff di The Big Bang Theory porterà tante novità, da una graziosa rivale per il nostro piccolo genio protagonista alla crisi religiosa di mamma Mary. Young Sheldon 2 verrà trasmesso ogni settimana su Premium Joi con un episodio alla volta. Successivamente, ogni puntata sarà pubblicata il giorno dopo anche sulla ...

Il Kirk di Star Trek in The Big Bang Theory 12×16 - video anteprima con William Shatner che “sfida” Sheldon : The Big Bang Theory 12x16 sarà sicuramente un episodio leggendario. La CBS ha diffuso un video promo in cui offre un primo sguardo all'attore William Shatner, una delle grandi guest Star della stagione. L'iconico Capitano Kirk di The Star Trek apparirà nel sedicesimo episodio della longeva comedy e non sarà l'unico a fare capolino nell'affollato appartamento di Leonard. Come già anticipato, ci saranno anche l'attore e regista Kevin Smith, Joe ...

Il finale di The Big Bang Theory ancora top secret e non è detto che Penny e Leonard avranno un figlio : Il finale di The Big Bang Theory si avvicina; tra tre mesi diremo per sempre addio a Leonard, Sheldon, Penny, Amy e tutti gli altri - a meno che non spunti l'idea per qualche nuovo spin-off. L'episodio conclusivo è ancora top secret, tranne per qualche particolare. Il creatore Chuck Lorre ha infatti dichiarato che il finale di The Big Bang Theory sarà diviso in due parti che andranno in onda nella stessa serata. Gli autori sembrano avere le ...

Il cast di The Big Bang Theory balla i Backstreet Boys sul set : il video è un regalo d’addio ai fan : Il cast di The Big Bang Theory ha pensato davvero a tutto per salutare i suoi fan affezionati. Con la chiusura della serie che si avvicina - mancano solo tre mesi al gran finale di maggio - gli attori hanno voluto sorprendere il pubblico nello studio di registrazione, regalando loro un ultimo epico addio. In realtà non è la prima volta che il cast si esibisce con un flash mob, ma stavolta la performance è stata davvero commovente. Kaley ...

Dopo The Big Bang Theory - Johnny Galecki tornerà nello spin-off di Pappa e Ciccia a tempo pieno? : La fine di The Big Bang Theory si avvicina. La storica comedy della CBS terminerà il suo corso a maggio con un doppio episodio che fungerà da chiusura. Il futuro degli attori protagonisti è ancora incerto, e mentre qualcuno conosce esattamente i suoi prossimi progetti - Jim Parsons, ad esempio, resterà legato ancora al franchise grazie a Young Sheldon - Johnny Galecki potrebbe tornare a interpretare David nello spin-off di Pappa e Ciccia, ovvero ...

The Big Bang Theory : la serie terminerà con un doppio episodio : La fine di The Bing Bang Theory con la dodicesima stagione ha deluso molto i fan, ma chiunque sarebbe rimasto deluso sapendo che la sua serie preferita finisce, che sia la dodicesima o la centesima stagione. Una volta scesi a patti con il fatto che la dodicesima stagione di The Big Bang Theory sarà l'ultima, tuttavia, Chuck Lorre, il co-autore della serie, ha rivelato la struttura del finale di serie. Chuck Lorre ha rivelato a TVLine che il ...

Dettagli sul finale di The Big Bang Theory - da serie record come Friends alle lacrime di Kaley Cuoco : Finalmente sono stati svelati i primi Dettagli sul finale di The Big Bang Theory. In occasione di un incontro con la stampa americana, il creatore Chuck Lorre ha dichiarato che si tratterà di un evento speciale, creato appositamente per i fan. Il tutto si snoderà in due episodi distinti, ma connessi tra loro, che fungeranno finale di serie. L'ideatore dello show ha divulgato la notizia sul set della Warner Bros., dove la comedy è stata ...