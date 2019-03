Il Barcellona cerca 100 milioni per investire in startup sportive

F1 – Test Barcellona - Vettel alla ricerca della ‘sua’ Ferrari : “sto cercando ancora di capire la macchina” : Sebastian Vettel parla al termine della prima giornata di Test a Barcellona: le dichiarazioni del pilota tedesco che ha fatto segnare oggi il quarto tempo La prima giornata di Test pre-stagionali a Barcellona è terminata. I primi giri sul circuito di Montmelò hanno dato i primi dati utili ai piloti ed alle scuderie per programmare il lavoro di queste ultime prove, in vista dell’esordio del campionato mondiale di Formula Uno a Melbourne. ...

Barcellona alla ricerca di un portiere : assalto ad Onana : Il Barcellona pensa al presente ma anche al futuro ed al mercato. In particolar modo il club spagnolo è alla ricerca di un portiere come vice di Marc-André ter Stegen, secondo quanto riporta il quotidiano As che riprende 'Catalunya Radio' la partenza di Jasper Cillessen potrebbe coincidere con l'arrivo di André Onana, camerunense dell'Ajax. I dirigenti del club blaugranna hanno giù contattato l'agente del

F1 - analisi quarta giornata Test Barcellona 2019 : la Ferrari si conferma - la Mercedes si scopre - la Red Bull impressiona - Renault e Toro Rosso cercano il tempo : La quarta giornata dei Test pre-stagionali 2019 di Formula Uno di Barcellona ha emesso alcuni verdetti importanti. In primo luogo che il livello medio si è alzato verso i top team e, in secondo luogo, che molte vetture sono partite con il piede giusto in questa annata. Nella sessione odierna. che chiude la prima settimana delle prove al Montmelò, si sono segnalati diversi piloti che sono andati a caccia del giro veloce, mentre prosegue

F1 - Risultati e classifica Test Barcellona 2019 : Day-4. Nico Hulkenberg il più veloce - Leclerc non cerca il tempo : Si è concluso anche il giovedì della prima settimana dei Test F1 di Barcellona 2019. È ufficialmente terminato il primo round di prove che riprenderanno nella giornata di lunedì per altre quattro sessioni che ci condurranno verso il Gran Premio di Australia che sancirà il via ufficiale del campionato. Il più veloce del turno odierno è stato Nico Hulkenberg su Renault che ha forzato con le gomme più morbide a disposizione. Secondo Alexander

LIVE F1 - Test Barcellona 2019 in DIRETTA : pomeriggio 21 febbraio - Leclerc cerca il tempone! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della sessione pomeridiana (14.00-18.00) di oggi, giovedì 21 febbraio, dei Test riservati alla Formula Uno di Barcellona. Siamo giunti all'ultimo turno della prima settimana di questi importanti Test pre-stagionali del Montmelò. Le squadre hanno ormai messo in cascina migliaia di chilometri, per cui nel corso di questo pomeriggio lavoreranno di fino, per arrivare pronti alla giornata di lunedì, che darà il via

LIVE Lione-Barcellona - Champions League in DIRETTA : i francesi cercano il miracolo contro Messi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lione-Barcellona, sfida valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League 2019. Un match molto interessante perchè i francesi in questa stagione europea hanno già dimostrato di saper fermare una big come il Manchester City e dunque per gli spagnoli sarà sicuramente un impegno complicato, specialmente questo partita d'andata. Si affrontano due squadre che sono ancora imbattute

Lione-Barcellona statistiche - i francesi cercano la prima vittoria : LIONE BARCELLONA statistiche – A quasi 10 anni dall'ultimo scontro, Olympique Lione e Barcellona si sfideranno domani per la settima volta nella storia, quando i francesi cercheranno di ottenere la loro prima vittoria contro i blaugrana. Le due squadre si sono affrontante soltanto in Champions League, l'ultima volta proprio agli ottavi nella stagione 2008-09. Lione

F1 - Test Barcellona 2019 : domani si accendono i motori. Mercedes-Ferrari - sfida estrema - Red Bull in cerca di identità : Da domani si comincia e, ad essere onesti, non si vedeva l'ora. Dopo i giorni delle presentazioni, con vetture più o meno mascherate, il Mondiale di F1 2019 torna ufficialmente nella prima sessione di Test prevista dal 18 al 21 febbraio. La location è sempre la stessa, vale a dire Barcellona (Spagna), e sul tracciato catalano le aspettative dei team, di tecnici e di piloti sono quelle di massimizzare le loro prestazioni in termini di

Il Barcellona pensa al futuro : il club cerca talenti in Sardegna : Il Barcellona rappresenta una delle società più importanti al mondo, tanti i trofei conquistati ed un futuro che si preannuncia sempre più roseo. Il club blaugrana adesso ha deciso di presentarsi in Sardegna per insegnare Calcio ai ragazzini dai 5 ai 16 anni. L’appuntamento è stato già deciso: dal 23 al 28 giugno ai campi di una delle più gloriose società cagliaritane, la Ferrini, in viale Marconi. Gli elementi essenziale per far ...