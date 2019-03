Il 10 marzo è il Mar10 Day | la giornata mondiale dedicata a Super Mario

eurogamer

(Di venerdì 8 marzo 2019) Il 10in tutto il mondo è ilDay, lain cui si celebra il famoso idraulico demo mondo dei videogiochi. Perché proprio in questa data? il motivo è davvero unico: unendo mar e 10 si ottiene la parola, semplice no?Da oggi a domenica, ricompense e promozioni sullo store digitale di Nintendo Switch per tutti i fan europei, ma riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Nintendo per tutti i dettagli:Leggi altro...

