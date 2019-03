Ictus | come risponde il cervello? Dopo evento acuto | aumenta il rischio di demenza

Ictus : come riconoscere i segnali d’allarme - bastano 2 dita sul polso : In Italia oltre 1 milione di persone convive con le gravi disabilità causate da un Ictus cerebrale che non toccano solo direttamente chi è stato colpito ma anche i famigliari e chi se ne fa carico. Secondo i dati della OMS-Organizzazione Mondiale della Salute l’Ictus cerebrale è la seconda causa di morte nel mondo, in un terzo dei casi lascia gravissime invalidità. Uno spreco enorme e ingiustificato, che almeno una persona su due avrebbe potuto ...