wired

(Di venerdì 8 marzo 2019) Un processore ibrido che mette insieme digitale e analogico e consuma pochissima energia, nell’ordine dei milliwatt, capace di estendere la durata dell’azione dai pochi minuti alle ore. È questo il segreto deitini che vedete in questo filmato, realizzati da un team di ricercatori del Georgia Tech prendendo come spunto, nello sviluppo dei, le reti neurali deldi questo tipo, fatti apposta per operare a lungo,modo di trovare il tempo di organizzarsi per lavorare in network e imparare l’uno dall’altro e sono particolarmente indicati nel caso di operazioni come quelle di ricerca e soccorso (anche se per ora in scala molto ridotta, date le loro dimensioni): non a caso il progetto è stato sponsorizzato dalla Darpa, l’Agenzia per la difesa degli Stati Uniti.(Credit video: Allison Carter, Georgia Tech)I ...

quattroruote : Il robot che ti parcheggia l'auto in modo completamente autonomo testato negli aeroporti di Gatwick e Lione: più po… - MilanoCitExpo : I robot più intelligenti hanno chip modellati sul nostro cervello #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - CloseEng : Un nuovo traguardo della chirurgia mini-invasiva eseguita con il robot Da Vinci! #BiomedicalCuE #CuE #DaVinciRobot… -