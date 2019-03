I giochi Pokémon per mobile hanno registrato entrate per 2 5 miliardi di dollari

eurogamer

(Di venerdì 8 marzo 2019) Secondo l'analista di mercato Sensor Tower, iper cellularirealizzatoper circa $ 2,5in tutto il mondo.anche raggiunto 640 milioni di download. Questi numeri non includono leAndroid in Cina.Non sorprende cheGo conti per la maggior parte di questi risultati. Il gioco AR è uscito nel 2016 e ha guadagnato il 98% di tali, ovvero circa $ 2,45La maggior parte di questa spesaè stata registrata negli Stati Uniti, che rappresentano il 35% ($ 875 milioni). Il Giappone è dietro con il 29% ($ 725 milioni).Leggi altro...

Eurogamer_it : I giochi #Pokémon per mobile a quota 2.5 miliardi di dollari di entrate. - phrenic_ : @porcostark però per pokémon questo ed altro tra l'altro dovrei recuperare i giochi da nero 2 e bianco 2 in poi - PokeMillennium : Arriva l'ora di pranzo leggendaria dedicata ai Raid in Pokémon GO Articolo di @Francesc091 #PokemonMillennium… -