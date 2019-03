I cheater infestano Apex Legends | ecco come vincere facile e male nel gioco

optimaitalia

(Di venerdì 8 marzo 2019), ad ora, può essere tranquillamente definitola vera sorpresa del 2019 videoludico. Annunciato i primi di febbraio e lanciato lo stesso giorno, il nuovo Battle Royale realizzato da Respawn Entertainment non è solo curato e divertentissimo, ma in un mese è riuscito già ad imporsi. A decine di milioni sono stati i giocatori incuriositi dall'ultima fatica poligonale dagli autori di Titanfall, con il rivale Fortnite ad essere impensierito per la prima volta dalla sua uscita. Lo provano i numeri, davvero impressionanti, ma anche l'intensificarsi di uno dei problemi più gravi del.Mi riferisco alla piaga dei chater, ovvero quei giocatori scorretti che ricorrono a trucchi e software assortiti pur diun match tra le lande di Canyon dei Re. Con la crescita della community di, il cheating è purtroppo cresciuto di pari passo, alimentando le denunce ...

OptiMagazine : I cheater infestano #ApexLegends: ecco come vincere facile (e male) nel gioco -