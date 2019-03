HITMAN 2 – Bersaglio Elusivo #4 – The Politician da oggi disponibile

gamerbrain

(Di venerdì 8 marzo 2019) Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno svelatol’ultimissimodi2, intitolato Theda subito per tutti i giocatori, anche quelli che scaricano il Pacchetto Iniziale gratuito contenente tutta la mappa di Hawke’s Bay (Nuova Zelanda).Dame Barbara Elizabeth Keating (nome in codice: “The”) è un ex ministro del commercio e degli affari esteri della Nuova Zelanda caduto in disgrazia e costretto a dimettersi quando si è scoperto che la sua organizzazione benefica incanalava fondi verso i suoi interessi offshore.Dopo aver fatto ricadere la colpa sul direttore dell’organizzazione e aver eliminato le prove a suo carico, Dame Barbara sta ristabilendo la propria reputazione per riacquistare la posizione perduta, e si ...

