Hispano Suiza Camen | l' elettrico che strizza l' occhio al passato

Hispano Suiza Carmen - la supercar elettrica dallo stile vintage : Al Salone di Ginevra debutta la supercar elettrica Hispano Suiza Carmen . Un'automobile che sembra arrivare direttamente dal futuro, ma che in realtà riprendende le linee di un'auto del 1938, la ...

Hispano Suiza<br> - Il marchio rinasce con un'hypercar : Lo storico marchio Hispano Suiza proverà nuovamente a tornare in vita presentando al Salone di Ginevra una nuova hypercar, la Maguari HS1 GTC. La nuova sportiva, che ben poco ha a che vedere con gli sfarzosi modelli classici del costruttore franco-spagnolo (con origini svizzere), evolve le forme e la meccanica della concept V10 Supercharged presentata durante la rassegna elvetica nel 2010, ma mai entrata in produzione per problemi riguardo ai ...