Guerra dazi | Cina teme giravolte Trump Incerto il vertice di marzo

Ocse - Conte : congiuntura sfavorevole - Guerra dazi non ci fa bene : Roma, 6 mar., askanews, - "Siamo perfettamente consapevoli che stiamo vivendo una congiuntura sfavorevole, sul piano internazionale: la guerra dei dazi non ci fa bene. Quello che dobbiamo fare è ...

Wall Street negativa tra debolezza dati e incertezza Guerra dazi : Nel frattempo sono giunti altri segnali dell'indebolimento dell'economia americana. Nel finale, in flessione dello 0,79% sul Dow Jones ; si posiziona sotto la linea di parità lo S&P-500, che si ferma ...

Guerra dei dazi - è tregua tra Usa e Cina. E le Borse volano. “Grandi notizie” all’orizzonte : I "progressi sostanziali" nei colloqui tra Cina e Stati Uniti sul commercio fanno volare le Borse cinesi e trainano al rialzo le Borse internazionali, all'indomani dell'ultimo round di colloqui a Washington, dove Donald Trump ha incontrato la delegazione cinese guidata dal vice premier Liu He. Il presidente Usa ha deciso di prorogare oltre il primo marzo la tregua sulla disputa tariffaria per finalizzare l'accordo in un vertice con il presidente ...

Guerra dei dazi Usa-Cina : Trump valuta rinvio di 60 giorni : Più aumenta l'incertezza che blocca gli investitori e danneggia l'economia. Uno dei punti da sciogliere nel negoziato è quello sulla tecnologia, oltre a quello del deficit commerciale degli Stati ...

Guerra dei dazi - Trump valuta rinvio di 60 giorni : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando l'ipotesi di rinviare di 60 giorni la scadenza , fissata al primo marzo prossimo , per l'entrata in vigore di ulteriori dazi sulle ...

Guerra dazi Usa-Cina : Trump non esclude slittamento fine tregua - se vicini ad intesa : Posticipare la data della scadenza della tregua consentirebbe alle parti più tempo per negoziare sulle questioni più cruciali evitando una Guerra a colpi di dazi che finirebbe per ledere l'economia ...

Tregua dazi Usa-Cina a rischio? 'La prossima Guerra commerciale la combatteranno in Venezuela e Africa' : Focus sulle ultime indiscrezioni che arrivano dal fronte commerciale Usa-Cina, e che stanno alimentando qualche timore a livello globale. Stando a una fonte contattata da Cnbc, non ci sarà alcun ...

Guerra dei dazi - Usa-Cina ancora distanti. Trump : “Nessun accordo finale se non incontrerò il mio amico presidente Xi” : Saranno i due presidenti, Donald Trump e Xi Jinping, a cercare un accordo tra Stati Uniti e Cina prima della fine della tregua commerciale e dell'applicazione di nuovi dazi statunitensi, che avrebbero ripercussioni negative su tutta l'economia globale. Ieri si sono concluse le due giornate di colloqui a Washington tra le due delegazioni, ma quella cinese si è presentata, secondo le fonti del Wall Street Journal, quasi a mani vuote. A causa ...

Dazi : dalla Guerra con gli Usa alle olive il Made in Italy rischia 4 - 2 miliardi : L’attacco Usa alle olive spagnole con l’aumento delle tariffe mette sotto accusa il sistema di aiuti europei all’agricoltura e con esso, di fatto, una larga parte delle esportazioni agro-alimentari dell’Unione Europea comprese quelle Made in Italy che hanno raggiunto il record 4,2 miliardi di euro nel 2018 in Usa, il massimo di sempre grazie ad un aumento del 4%. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare la inevitabile decisione della ...

Cina - crescita ai minimi dal 1990 : più che la Guerra dei dazi con Usa - è l’erosione dei consumi interni a preoccupare Pechino : “Il conflitto Cina-Usa sta cominciando a influenzare l’economia cinese, ma l’impatto è ancora gestibile”. Lo ha dichiarato lunedì Ning Jizhe, direttore dell’Istituto nazionale di statistica (NSB), all’annuncio dei dati economici per il 2018. Nel quarto trimestre il Pil cinese è cresciuto del 6,4% – in calo rispetto al 6,5% dei precedenti tre mesi – trasCinando verso il basso le stime complessive per l’anno ...

Cina - rallenta il Pil : +6 - 6 - il 2018 l'anno della Guerra dei dazi : ...9 del Pil, anno nero a cui seguirono anni di crescita a due cifre o quasi: "Si può dire che le frizioni commerciali non influenzano solo le economie di Cina e America, ma anche l'economia mondiale", ...

Cina - PIL 2018 ai minimi dal 1990 per Guerra dazi con USA : Le previsioni degli esperti si sono avverate: la Cina è in rallentamento. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Ufficio Nazionale di Statistica di Pechino, l'economia cinese ha chiuso il 2018 con

Cina - Pil del 2018 ai minimi dal 1990 : pesa la Guerra dei dazi con gli Usa : Mezzo punto che per la stabilità del Paese e della sua leadership, ma anche per le prospettive di crescita globali, fa tutta la differenza del mondo. La Repubblica si fonda sui lettori come te, che ...

Davos : Guerra dazi - clima e cyberattacchi i rischi 2019 17 gennaio 2019