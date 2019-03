Guardiola-Juventus | un sogno concreto | spiragli e salto di qualità

Guardiola e la pazza idea Juventus : c'è già chi scommette - perché non è impossibile... : La prima si lega semplicemente a un dato di cronaca: è notizia dell'altro giorno che l'Uefa ha ufficialmente messo sotto inchiesta il club di Mansour per violazione del Financial Fair Play. E in caso ...

Guardiola-Juventus - pista reale e concreta : ecco perchè si può! : GUARDIOLA JUVENTUS- Un sogno irraggiungibile? Forse sì, forse no. La Juve continua a valutare le possibili alternative a Massimiliano Allegri, il quale sembrerebbe esser arrivato ormai al termine della sua esperienza sulla panchina bianconera. Come detto e ripetuto, Zinedine Zidane sembrerebbe esser la prima scelta da parte della società bianconera, ma attenzione alla suggestione Guardiola. […] More

Zidane-Juventus - la verità sul post Allegri : Guardiola resta alla finestra : ZIDANE JUVENTUS – Nelle ultime ore si parla di un testa a testa tra Zidane e Guardiola come successori di Allegri. Purtroppo però la verità è che la scelta è già stata di fatto presa: decide Andrea Agnelli. Presidente che ha intravisto il francese come l’erede perfetto di Allegri, sia per la confidenza con la […] More

Calciomercato Juventus - contatto con Guardiola : Arrivano importanti novità per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, il club bianconero si starebbe già muovendo per trovare il successore di Massimiliano Allegri, il cui addio sembra sempre più probabile al termine della stagione. Nei giorni scorsi si è parlato di Zinedine Zidane (allenatore che sarebbe molto gradito al presidente Agnelli, visto il suo passato bianconero), ma la ...

La Juventus avrebbe fatto un sondaggio per arrivare a Guardiola : Questi sono giorni caldi in casa Juventus, visto che l'unico pensiero sembra essere la gara di Champions League contro l'Atletico Madrid. Ma in realtà tiene banco anche un altro argomento: molti media sono concentrati sul futuro della panchina bianconera. Diversi addetti ai lavori danno per certo un addio di Massimiliano Allegri a fine stagione, e dunque si stanno ipotizzando i nomi dei possibili sostituti del tecnico livornese. Il candidato più ...

Juventus - per il dopo Allegri il sogno è Guardiola! Zidane sempre in corsa : La Juventus studia il futuro e lo fa partendo dalla panchina. Ancora incerto il futuro di Massimiliano Allegri. E’ risaputo che allenatore e dirigenza si incontreranno dopo la partita di ritorno contro l’Atletico Madrid per capire il da farsi. La sensazione, però, è che non ci sono più i presupposti per continuare assieme. Forse il ciclo di Allegri sulla panchina bianconera è realmente finito. Motivo questo per il quale Agnelli e ...

Juventus - ipotesi Guardiola per il post Allegri : La stagione non è ancora conclusa, ed è evidente che il match più importante per la Juventus è quello che si disputerà settimana prossima contro l'Atletico Madrid, ottavo di finale di ritorno di Champions League. Dopo la batosta dell'andata, che ha visto gli spagnoli vincere in casa per 2-0, la squadra di Allegri dovrà fare una vera e propria impresa in casa, cercando di ribaltare il risultato e la qualificazione. Impresa difficile, ma non ...

Guardiola-Juventus - Paratici già a lavoro : Pep avvistato a Milano : GUARDIOLA JUVENTUS – Allegri sempre più vicino all’addio. Il tecnico toscano non ha gradito le critiche per la sconfitta contro l’Atletico ed è pronto a fare le valigie. Il presidente Agnelli vuole Zinedine Zidane, Fabio Paratici, secondo Il Corriere della Sera, sta lavorando per portare Pep Guardiola in bianconero. Da anni Paratici conosce Pere Guardiola, fratello di Pep […] More

Juventus : non ci sarebbero solo Zidane e Guardiola per il dopo Allegri : Tra i tifosi juventini è iniziato il toto-allenatore sul possibile sostituto di Massimiliano Allegri. E se questo non fa certo piacere al tecnico livornese, che nella giornata di ieri ha tenuto un allenamento a porte chiuse per preparare al meglio lo scontro diretto con il Napoli di Carlo Ancelotti, molti supporter bianconeri già sognano pensando ai possibili sostituti. Nei giorni scorsi abbiamo dato conto del fatto che Zinedine Zidane e Pep ...

Juventus : possibile sfida tra Zidane e Guardiola per il dopo Allegri (RUMOURS) : Nonostante i quasi 8 scudetti consecutivi, o forse proprio per questo, anche quest'anno al giro di boa della stagione calcistica iniziano a farsi insistenti le voci che danno Massimiliano Allegri in uscita dalla Continassa per dirigersi verso altri lidi e verso nuove sfide. Ma quest'anno, anche a causa della partita di Champions League persa lo scorso 20 febbraio contro l'Atletico di Madrid e le conseguenti polemiche che ne sono derivate, ...

Klopp-Juventus - nuovo retroscena! Tutto su Zidane e Guardiola : KLOPP JUVENTUS- Come evidenziato da “Calciomercato.com”, il Liverpool sarebbe pronto a blindare con forte decisione Klopp. Il tecnico rappresenterebbe la soluzione ideale per il presente e il futuro. Tuttavia, come accennato nelle scorse settimane da alcuni rumors di mercato, la Juventus sarebbe pronta a sondare con forte decisione la pista Jurgen Klopp. Un breve sondaggio […] More

Allegri-Juventus - Zidane in pole ma spunta Guardiola : ecco le quote : Allegri-Juventus – Chi arriverà dopo Allegri? In molti negli ultimi mesi stanno facendo delle previsioni su quello che sarà il prossimo allenatore bianconero. Molti nomi si alternano sul web, da Zidane a Conte, fino ad arrivare anche a Sarri . Come riporta calciomercato.com, i bianconeri starebbero pensando ad uno tra Zidane o Guardiola, che nelle […] More

Juventus - da Zidane a Guardiola poker di nomi se Allegri dovesse dire addio : Dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid ovviamente sono piovute tante critiche sulla Juventus e soprattutto su Massimiliano Allegri. Nei giorni post Champions League sono iniziate anche a circolare molte voci sul futuro del tecnico livornese. Di fatti si fanno già diversi nomi sui suoi possibili sostituti. In particolare i nomi che sono stati accostati ai bianconeri sono quelli di Zinedine Zidane, Jurgen Klopp, Pep Guardiola e Didier ...

Juventus - Guardiola potrebbe sostituire Allegri : possibile rivoluzione con lo spagnolo : La sconfitta per due a zero contro l'Atletico Madrid subita al Wanda Metropolitano ha messo fortemente in dubbio il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. L'allenatore toscano è stato aspramente criticato dai tifosi per le sue scelte (come la posizione di Dybala e l'avere lasciato in panchina Joao Cancelo, uno dei migliori giocatori del club bianconero sin qui). La dirigenza bianconera, in caso di eliminazione dalla ...