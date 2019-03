GP Industria e Artigianato di Larciano | la corsa domenica in diretta tv su Raisport

Blastingnews

(Di venerdì 8 marzo 2019) E’ in arrivo un fine settimana di prestigioso ciclismo internazionale in Toscana, sabato nella zona di Siena il grande appuntamento è con la Strade Bianche, una classicissima del ciclismo moderno;10 marzo, nella provincia di Pistoia, l’altra importante competizione in calendario è il GPdi. Semiclassica di alto livello (classe 1HC) organizzata dall'Unione Ciclistica Larcianese, che giunge alla sua quarantaduesima edizione. Sette le squadre World Tour al via, insieme alla nazionale italiana di Davide Cassani e numerose squadre Professional di primo piano. Nella lista degli iscritti anche Rafał Majka (Bora-Hansgrohe), Rui Oliveira (UAE Team), Michael Albasini (Mitchelton-Scott), Oscar Gatto (Bora-Hansgrohe), Sean Bennett (EF Education First), Carlos Barbero (Movistar), Enrico Battaglin (Katusha) e Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).Il GP di...

