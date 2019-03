Governo | difficoltà senza precedenti | Di Maio | ' Lega mi ha lasciato interdetto' VIDEO

Blastingnews

(Di venerdì 8 marzo 2019) Che quella trae Movimento Cinque Stelle potesse essere una convivenza difficile era una cosa ampiamente preventivabile. In pochi avrebbero scommesso che si sarebbe potuti andare avanti per dieci mesi, ma a cementare due realtà fortemente eterogenee ci sono sempre stati due aspetti predominanti: un contratto sul programma firmato dalle due componenti e il rapporto personale abbastanza solido tra Luigi Die Matteo Salvini. Nelle ultime ore, però, sulla questione Tav sembra si sia arrivati ad un punto di screzio molto più avanzato, rispetto alle diversità di vedute ampiamente superate nei mesi scorsi. Si, perché stavolta a pronunciare parole che non stemperano la tensione sono proprio i due leader Matteo Salvini e Luigi Diche non rispondono alle consuete previsioni apocalittiche sull'esecutivo con la consueta pacatezza di chi garantisce che l'esperienza a braccetto e ...

GiuseppeConteIT : Oggi prende corpo il #RedditoDiCittadinanza: un altro impegno del Governo è realtà. Lo Stato non abbandona nessuno… - ckyenge : Il governo nega l'accoglienza alle persone in difficoltà, il rispetto dei diritti umani, tenendo in ostaggio i… - riccardod75 : @gparagone @Mov5Stelle Salvini ogni volta che può,mette in difficoltà i 5s, prima con la famosa manina e il condono… -