Goodyear Aero - Una gomma-elica per le auto volanti - VIDEO

quattroruote

(Di venerdì 8 marzo 2019) Come sarà ldel futuro? Probabilmente sarà a guidanoma ma potrebbe addirittura essere in grado di volare. Con in testa questa visione, allahanno provato a immaginare unain grado di equipaggiarla. Dai brain storming dei progettisti è uscita la, unache oggi potrebbe giusto finire in un film di fantascienza o al Salone di Ginevra.Girano le pale. Ciò che rende speciale laè il suo design multifunzione. Al posto dellaria (guai dunque a usare la parola pneumatico), questausa lamelle inclinate per supportare il peso del veicolo durante il normate rotolamento. La struttura elastica deformabile le permette di assorbire gli eventuali colpi, garantendo il necessario confort anche sui fondi irregolari. I tecnici hanno però ipotizzato la possibilità che le ruote possano mettersi parallele al terreno e trasformarsi in rotori, permettendo ...

evkmusic : Ci siamo? - notizieoggi_com : Da Goodyear ecco Aero, prima ruota-rotore per auto volanti- - GiorgioPStream : #Goodyear #AERO , #pneumatico per... le auto volanti - -