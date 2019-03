“Gloria Bell” ritratto di una donna libera Remake del film “Gloria” del 2013 recensione

optimaitalia

(Di venerdì 8 marzo 2019)Gloria Bell non ci sta a diventare una "gattara". Ha cinquant'anni, divorziata da dodici, due figli indipendenti, un lavoro che la impegna tutto il giorno, ma la sera no. Quando è sera Gloria balla, conosce nuovi amici nei locali di Los Angeles e non le va giù di ritrovare puntualmente, al rientro in appartamento, quel gatto non suo, spuntato chissà da dove per farle compagnia e invadere i suoi spazi."La vita passa in fretta" è il senso del discorso che la madre di Gloria le ripete ogni dieci anni e Gloria sa di avere il diritto a vivere la propria vita.Gloria Bell stavolta è la bellissima Julianne Moore, neldelGloria () dello stesso regista cileno Sebastian Lelio, già premiato al Berlino InternationalFestival grazie all'interpretazione magistrale di Paulina Garcìa nei panni della protagonista. Continua la ricerca intima del regista di ritratti femminili, ...

