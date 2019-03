Gli Happy Socks ufficiali dei Rolling Stones sono realtà

gqitalia

(Di venerdì 8 marzo 2019) Essere fan del grande rock dalla testa ai piedi è ora possibile, nel senso più letterale del termine., il coloratissimo marchio svedese di underwear, ha presentato ufficialmente il risultato della sua nuova collaborazione con i, da cui è nata una collezione di speciali calze in edizione limitata per la stagione primavera/estate in arrivo. Protagonista assoluto è ancora una volta il tongue & lip, il celeberrimo logo della band con linguaccia, declinato questa volta in diversi colori.«È stupendo lavorare con una band tanto leggendario e il suo famoso simbolo -, ha dichiarato il fondatore di, Viktor Tell. - Ogni volta che ho visto quel logo ho desiderato che qualcuno liberasse il suo potenziale di colore. E adesso finalmente ci siamo riusciti. Ci sentiamo come star del Sock n' Roll». La collezione, disponibile anche sul portale di, ...

