Gli artisti displaced si ritrovano a Trastevere

Da Torino un appello a tutti Gli artisti del mondo : "Diamo voce alla difesa degli animali" : Ad aprile a Torino un incontro di musicisti pittori, poeti, sceneggiatori dall'Italia e all'estero contro ogni differenza

La BBC non bandisce la musica di Michael Jackson - la smentita ufficiale : “Non mettiamo al bando Gli artisti” : Nelle ultime settimane l'ondata di polemiche sul documentario Leaving Neverland di Dan Reed ha stimolato dei rumors sulla messa al bando della musica del Re del Pop da parte dell'emittente britannica, ma è arrivata la smentita ufficiale: la BBC non bandisce la musica di Michael Jackson e mai lo farà con gli artisti. La falsa informazione era stata pubblicata dal Sunday Times, ma il magazine Variety ha interrogato un portavoce dell'emittente che ...

Saggio ginnastica artistica - genitori : 'C’è un maschio - si può?' - risponde la GaravaGlia : Bufera su twitter dopo il post di Ambra Garavaglia, l'hostess scrittrice che ha raccontato la crudeltà e il sessismo di alcuni genitori in occasione di un Saggio di ginnastica artistica in provincia di Milano. Parliamo infatti del caso di Leo, un bambino di quattro anni, figlio della Garavaglia, che si diletta nella ginnastica artistica e che, nonostante la sua tenera età, è stato oggetto di commenti sessisti da parte di altri genitori che si ...

Ginnastica Artistica - Enrico Casella : “Giorgia Villa non potrà appoggiare le mani per venti giorni. Penalizzata per Gli Europei” : L’Italia ha brillato nel Trofeo di Jesolo appena disputato. Una bella prestazione per la nazionale femminile di Ginnastica Artistica, che ha saputo tenere testa a grandi nazionali come Stati Uniti, Cina e Giappone. Grande soddisfazione da parte dello staff tecnico azzurro ed in particolare del DT Enrico Casella, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “E’ stato un ottimo test. La squadra si è ...

"La ginnastica artistica è solo per femmine" : il fiGlio della web-star attaccato da mamme e utenti : Ambra Garavaglia è una hostess divenuta celebre sui social network per aver raccontato le strane frasi o domande rivolte a lei dai viaggiatori durante il suo lavoro, racchiudendole poi in un libro. Vista la popolarità raggiunta, la hostess ha iniziato a condividere con i suoi follower, in particolare su Twitter, momenti della sua vita quotidiana ed episodi inerenti la sua famiglia, anche quelli riguardanti suo figlio Leo, 4 anni. ...

Primarie Pd - ai seggi Benigni - Moretti - Proietti - Guccini - Virzì il ritorno ai gazebo deGli artisti vicini ai dem : Alcuni di loro avevano preso del distanze, negli ultimi anni, dal partito democratico. Ma in tanti oggi sono andati a votare per le Primarie: registi, attori, cantautori. Da Guccini a Nanni Moretti, ...

Ginnastica artistica - Trofeo di Jesolo 2019 : tutti i risultati e i podi delle Finali di Specialità. Le miGliori sono state… : Oggi pomeriggio si sono disputate le Finali di Specialità al Trofeo di Jesolo 2019, 12^ edizione della Classicissima di Ginnastica artistica. In pedana seniores e juniores che si sono date battaglia per la conquista degli otto titoli in palio: l’Italia festeggia il successo di Asia d’Amato al volteggio davanti a Desiree Carofiglio (solo due atlete in gara) e il terzo posto di Elisa Iorio alle parallele. Entrambi i podi sono stati ...

Ed Sheeran - Zayn Malik - Ariana Grande tra Gli artisti censurati in Indonesia : l’elenco delle canzoni bandite : Il provvedimento riguarda artisti internazionali di rilevo come Ed Sheeran, Ariana Grande e l'ex One Direction Zayn Malik. Nella lista delle canzoni bandite ci sono anche pezzi di Camila Cabello, Pharrell Williams, Maroon 5, Bruno Mars e Rita Ora oltre a Chris Brown, Rihanna e DJ Khaled. Il provvedimento colpisce un totale di 85 brani al momento, alcuni dei quali sono pezzi di successi di artisti occidentali, che nel resto del mondo si sono ...

Gli artisti nominati per il Premio Amnesty International Italia - da Ermal Meta e Fabrizio Moro a Carmen Consoli e Ghali : Sono stati svelati gli artisti e i brani nominati per il Premio Amnesty International Italia. C'è Carmen Consoli con “Uomini topo” ma anche Ghali con “Cara Italia”. Non potevano mancare i vincitori del Festival di Sanremo 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”. Tra gli artisti nominati per il Premio Amnesty International Italia ci sono Patrizia Laquidara con “Il cigno (the great Woman)”, Francesca Michielin ...

L’amusia è una patologia che affligge chi ha problemi con la musica - tutti Gli artisti dovrebbero fare un test : Esiste una patologia che si chiama “Amusia”, è l’incapacità di comprendere, eseguire ed apprezzare la musica. Le persone affette da questo danno di origine cerebrale congenita o acquisita, sono incapaci di distinguere una fanfara dei bersaglieri da un canto di chiesa. L’ascolto della musica può diventare addirittura un’esperienza sgradevole. Ci sono e ci sono stati personaggi illustri che ne hanno sofferto, da Che Guevara (il quale in una pista ...

Guidati da Spike Lee - agli Oscar 2019 i veri trionfatori sono Gli artisti di colore : Forse l'immagine simbolo che rimarrà a questi Oscar 2019 è quella di Spike Lee che, sin dal red carpet, mostra due vistosi anelli alle mani con le scritte "Love" e "Hate". Si tratta di una citazione del suo capolavoro Fa' la cosa giusta, ma forse anche di una metafora relativa a un paese come gli Stati Uniti, e non solo quello, spaccato tra sentimenti contrastanti. Perché lontano dal palco del Dolby Theatre, sul quale viene premiato come miglior ...

LIVE Ginnastica artistica - Prima tappa Serie A in DIRETTA : Lara Mori suGli scudi - attesa per le Fate e Ferlito : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della Prima tappa della Serie A1 2019 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. Al PalaYamamay di Busto Arsizio si apre la stagione della Polvere di Magnesio, incomincia una lunga annata che culminerà con i Mondiali qualificanti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e la Prima uscita sarà importante per fare un punto della situazione dopo il lungo inverno di allenamenti. Si ...

Nasce ‘Artisti del dolce’ - circuito dei miGliori pastry-chef e gelatieri : Roma, 22 feb. (Labitalia) - Celebrare il prestigio della pasticceria italiana riunendo le migliori[...]

Continuano Gli spettacoli della stagione teatrale di "Bacu Abis Teatro 2019" - realizzata dalla compagnia "La Cernita Teatro" - per la direzione artistica di ... : Continuano gli spettacoli della stagione teatrale di "Bacu Abis Teatro 2019" , realizzata dalla compagnia "La Cernita Teatro ", per la direzione artistica di Monica Porcedda. Domenica 24 febbraio, al Teatro di Bacu ...